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    Irak’tan Gazze’ye 10 milyon litre akaryakıt yardımı

    Irak Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın Basra Limanı'ndan 10 milyon litre akaryakıt taşıyan geminin Gazze Şeridi için yola çıktığı bildirildi.

    Irak’tan Gazze’ye 10 milyon litre akaryakıt yardımı
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Irak, Gazze Şeridi’ne akaryakıt yardımı için Mısır’a gemi gönderdi.

    Irak Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın Basra Limanı'ndan 10 milyon litre akaryakıt taşıyan geminin Filistin halkına yardım etmek amacıyla Süveyş Kanalı üzerinden Mısır’a gideceği ifade edildi.

    Açıklamada, akaryakıtın Mısır Kızılayı tarafından Filistin Kızılayı’na teslim edilerek Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze Şeridi’ne ulaştırılacağı kaydedildi.

    İhlas Haber Ajansı /  - Dünya
    GazzeIrak
    Haberler > Dünya > Irak’tan Gazze’ye 10 milyon litre akaryakıt yardımı
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