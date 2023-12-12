İsrail Kabinesi'nde yine gergin anlar! 'Araştırmaya başladığım zaman herkes farklı yerde olacak'

12 Aralık 2023 10:13 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 10:14

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail ile Hamas arasındaki savaş sürüyor. 7 Ekim'de Hamas'a bağlı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nda büyük hezimet yaşayan İsrail, şu ana kadar 430'dan fazla askerini kaybetti. İşgalci ordu, özellikle 27 Ekim'de başlattığı kara harekatından istediğini alamadı ve üst üste ağır darbeler aldı. Gazze Şeridi'nde ağır kayıplar veren İsrail'de başarısızlık ardından tartışmalar başladı.

Dün, İsrail Kabinesi'nde Genelkurmay Başkanı Halevi ile Ulaştırma Bakanı Sara Miri Regev arasında tartışma yaşandı.

BİZDEN FAZLA SORUŞTURUYORSUNUZ

İsrail merkezli News13'ün haberine göre, Halevi ile Regev arasında askeri kayıplarla ilgili konuşma yapılırken, tansiyon yükseldi. Toplantıya yakın kaynaklara göre, tartışma sırasında Halevi, Regev'e 'Anlıyorum ki olayları bizden daha fazla soruşturuyorsunuz' dedi.

HENÜZ ARAŞTIRMAYA BAŞLAMADIM

Regev'in ise Halevi'ye cevabı manidar oldu. İddiaya göre Regev, 'Henüz araştırmaya başlamadım, araştırmaya başladığım zaman herkes farklı yerde olacak' dedi.

Regev'in sözü, Hamas'a karşı yaşanan hezimetler, Aksa Tufanı'nda yaşanan ihmaller ve festival katliamının arkasında İsrail'in olduğu iddiaları ile ilgili yeni gelişmeler olabileceği şeklinde yorumlandı.