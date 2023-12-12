İsrail kaynakları ifşa etti! Netanyahu kendi askerinden korkuyor

12 Aralık 2023 14:28 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 14:42

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hamas'a bağlı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın, İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun üzerinden 67 gün geçti. İşgalci İsrail, operasyona işgalle karşılık verdi. Havadan ve karadan Gazze Şeridi'ni bombardımana tutan İsrail, 18 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Gazze'nin savaştan sonraki durumu hakkında tartışmalar sürerken, ABD ve birçok ülke İsrail'in Gazze'yi işgal etmesine karşı olduklarını açıkladı. Ancak Netanyahu'dan bugün itiraf gibi bir açıklama geldi. Netanyahu, 'Uluslararası baskılara boyun eğmeyeceğiz, savaştan sonra da Gazze Şeridi, İsrail askerinin kontrolü altında olacak' dedi.

NETANYAHU: KORKUYOR

Netanyahu'nun bu ifadeleri gündemdeki yerini korurken, Eski Ulusal Güvenlik Konseyi Direktör Yardımcısı Eran Etzion ve İsrail gazetesi Haaretz, Netanyahu ile ilgili skandal bir iddia ortaya attı.

Eran Etzion, İsrail başbakanını, planlanan ziyaret sırasında eleştiri korkusuyla hava kuvvetleri birlikleriyle görüşmekten kaçınmakla suçladı.

Etzion 'Peki ne yapıyorlar? Birimin personelinin tahliyesi. Boş hangarları ziyaret askeri araçlar ile poz veriyorlar' dedi. İsrail gazetesi Haaretz, Şaldag'da görev yapan yedek askerlere Netanyahu'nun Salı günü ziyaret etmesi beklenen binayı boşaltma talimatı verildiğini bildirdi.