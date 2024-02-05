İsrail ordusu slogan atarak camiyi vurdu!

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde Filistinli bir çocuğu ateş ederek öldürdüğü görüntülerin yankısı henüz geçmeden yeni bir saldırı videosu daha paylaşıldı. Han Yunus'ta bir camii İsrail ordusu tarafından sloganlar atılarak hedef alındı. İsrail askerleri sloganda, "Camide İsrail'in adını söylemeyi unuttuk, o yüzden İsrail adına camiyi yıkacağız" ifadelerini kullandı.

İsrail, 4 ayı aşkın süredir tam kuşatma altına aldığı Gazze'de katliamlarını sürdürüyor. 7 Ekim'den bu yana Filistinleri açlık ve susuzlukla da sınayan İsrail ordusu 27 bin 478 kişiyi katletti. Ölenlerin yüzde 70'ini kadın ve çocuklar oluştururken Gazze'de yaralı sayısı 66 bin 835'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı kentteki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

NETENYAHU KATLİAMA 'DEVAM' DEDİ

Netenyahu son açıklamasında, "Hamas'a karşı mutlak zafer gerekiyor çünkü bu İsrail'in güvenliğini garanti altına almanın yolu bu. Zafere ulaşana kadar durmayacağız" açıklamasıyla katliama devam edeceklerini duyurdu.

Gazze'de acı ve ölüm sarmalı bugün önce Filistinli 14 yaşındaki bir çocuğun katliam görüntülerinin İsrail ordusu tarafından servis edilmesiyle kendisini yeniden gösterdi. Çocuğu ateş edip yaralayan askerlerin, yerde yatan çocuğa yeniden ateş ettiği görüntüler isyan ettirdi.

SLOGANLARLA HEDEF ALDILAR!

Söz konusu görüntülerin üzerinden çok geçmeden bu kez İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askeri Han Yunus'taki bir camiye düzenledikleri saldırıya ilişkin video paylaşımı yaptı.

Sloganlar atılarak camiyi hedef alan asker şunları söyledi: Camide İsrail'in adını söylemeyi unuttuk, o yüzden İsrail adına camiyi yıkacağız.