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Kültür - Sanat

Fotoğraflar ortaya çıkardı! Piramitlerin tepesine isimlerini kazımışlar

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Fotoğraflar ortaya çıkardı! Piramitlerin tepesine isimlerini kazımışlar

Ziyaretçilere kapalı olan Giza Piramitleri'nin zirvesinden paylaşılan fotoğraflar, 4 bin 500 yıllık taşlara kazınan isimleri ve yazıları ortaya çıkardı. Geçmişte turistlerin tırmanmasına izin verilen piramitlerdeki tahribat dikkat çekti.

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Mısır’ın Giza Piramitlerinin ziyaretçilere kapalı olan zirvelerinin detayları, Osama Sherif Elmedany tarafından çekilen fotoğraflarla gözler önüne serildi. Ancak fotoğrafl ar, 4 bin 500 senelik piramitlerin zirvesindeki tahribatı ortaya koydu. Söz konusu enstantanelerde, geçmişte piramitlerin zirvesine tırmanan ziyaretçilerin taşlara isimlerini, tarihleri ve çeşitli yazıları kazıdıkları görülüyor.

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Eskiden turistler rehberler eşliğinde Büyük Piramit’in zirvesine tırmanabiliyordu. Günümüzde ise kültürel mirası korumak maksadıyla buna izin verilmiyor.


Editör : MURAT ÖZTEKİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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