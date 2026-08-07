Fotoğraflar ortaya çıkardı! Piramitlerin tepesine isimlerini kazımışlar

Ziyaretçilere kapalı olan Giza Piramitleri'nin zirvesinden paylaşılan fotoğraflar, 4 bin 500 yıllık taşlara kazınan isimleri ve yazıları ortaya çıkardı. Geçmişte turistlerin tırmanmasına izin verilen piramitlerdeki tahribat dikkat çekti.

Mısır’ın Giza Piramitlerinin ziyaretçilere kapalı olan zirvelerinin detayları, Osama Sherif Elmedany tarafından çekilen fotoğraflarla gözler önüne serildi. Ancak fotoğrafl ar, 4 bin 500 senelik piramitlerin zirvesindeki tahribatı ortaya koydu. Söz konusu enstantanelerde, geçmişte piramitlerin zirvesine tırmanan ziyaretçilerin taşlara isimlerini, tarihleri ve çeşitli yazıları kazıdıkları görülüyor.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Bu kez piramit satışı yöntemini devreye aldılar! Çok sayıda kişiyi 500 milyon TL dolandırdılar

Eskiden turistler rehberler eşliğinde Büyük Piramit’in zirvesine tırmanabiliyordu. Günümüzde ise kültürel mirası korumak maksadıyla buna izin verilmiyor.





| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MURAT ÖZTEKİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası