İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı yaptığı misillemeler Tel Aviv'de paniğe neden oldu. İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail Parlamentosu'nda sirenler çaldı. İsrailli milletvekili konuşmasını yarıda kesmek zorunda kalırken, oturuma ara verildi.

İran'dan misilleme olarak yeni füze saldırısının başlatılmasının ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta ve güney kesimlerinde sirenler çaldı.

Kudüs semalarında da görülen füzeler Tel Aviv'deki İsrail yönetiminde korkuya neden oldu.

İsrail parlamentosunda siren sesleri! Füze saldırısı sonrası oturuma ara verildi

PARLAMENTOYA FÜZE ARASI

İran füzelerinin fırlatılmasının ardından Tel Aviv'deki İsrail Parlamentosu'nda da siren sesleri yükseldi.

Sirenlerin çaldığı sırada kürsüdeki İsrailli milletvekilinin panik anları dikkat çekti.

Öte yandan siren sesi ile birlikte parlamentodaki oturuma ara verildi, İsrailli millettekisinin konuşması ise yarıda kaldı.

İSRAİL'DE SİRENLER 78 BİN KEZ ÇALDI

ABD ile birlikte İran'a karşı saldırılar başlatan İsrail'de, misillemeler nedeniyle 78 bin kez sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İran ve Hizbullah'ın attığı füzeler, roketler ve insansız hava araçları (İHA) nedeniyle İsrail genelinde 78 bin 109 kez uyarı sirenlerinin devreye girdiği aktarıldı.

İsrail’de siren seslerinin en çok duyulduğu yerleşim yeri Lübnan sınırındaki Kiryat Şimona oldu. Lübnan sınırındaki Kiryat Şimona'da Hizbullah’ın İran’a başlatılan saldırılar sonrası attığı roketler ve İHA’lar nedeniyle 154 kez uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

Sirenlerin 146 kez çaldığı Lübnan sınırındaki Misgav Am yerleşimini, ülkenin orta kesimindeki Ariel Sharon Park bölgesi ile Ramat Gan’ın izlediği aktarıldı.

Misillemeler nedeniyle İsrail'in orta kesimindeki Holon kenti ve çevresinde ise 145 kez siren seslerinin duyulduğu aktarılan haberde, sirenlerin en sık sabah saat 10.00 civarında devreye girdiği kaydedildi. Bu zaman diliminde toplam 7 bin 122 kez siren çaldığı belirtildi.

Öte yandan haberde İran'ın yaptığı misillemelerin genellikle erken uyarı sistemleri tarafından önceden tespit edildiği ve sığınaklara girilmesi için "birkaç dakikalık" süre olduğu, Hizbullah’ın roket saldırılarında ise bu sürenin sadece "birkaç saniye" ile sınırlı kaldığı kaydedildi.

