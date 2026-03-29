İran, ABD-İsrail tarafından elektrik tesislerine düzenlenen saldırılar nedeniyle Tahran'ın bazı bölgelerinde kesintiler meydana geldiğini bildirdi. Tahran yönetimi saldırılar sonrası hasar gören bölgelerde onarım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İran Enerji Bakanlığı, elektrik tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle Tahran’ın bazı bölgeleri ile Elbruz eyaletinin bazı kesimlerinde kesintiler meydana geldiğini duyurdu.

KESİNTİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’na göre, İran Enerji Bakanlığı, elektrik tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle Tahran’ın bazı bölgeleri ile Elbruz eyaletinin bazı kesimlerinde kesintiler meydana geldiğini ve sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Bakanlık daha sonra ayrıntılı bilgi verileceğini belirtti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

TRUMP'IN, İRAN'A "ELEKTRİK ŞEBEKESİNİ VURACAKLARI" TEHDİDİ VE "DOĞRUDAN GÖRÜŞME" İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Mart'ta İran’a Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde koşulsuz olarak açması için son bir ültimatom verdiğini aksi takdirde İran’ın elektrik şebekesinin hedef alınacağı tehdidini savurdu. İran ordusu ise buna karşılık, “Enerji altyapımıza saldırılırsa hem bölgedeki tüm elektrik tesislerini vururuz hem de Hürmüz Boğazı enerji tesislerimiz yeniden inşa edilene kadar kapalı kalır." karşılığını verdi.

Trump, İran’a verdiği 48 saatlik süre dolmadan ültimatomu 5 gün uzattığını ve İran ile ileri düzeyde doğrudan görüşmeler yaptıklarını iddia etti ancak iddialar İranlı yetkililer tarafından yalanlandı. İran hükümeti, ABD ile görüşme olmadığını Washington'un bazı ülkeler aracılığıyla ateşkes çağrıları mesajı gönderdiğini açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetleri, ülkenin güneyinde ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurduğunu ve uçağın Basra Körfezi'ndeki Hürmüz Adası yakınlarına düştüğünü duyurdu. ABD ordusu ise iddiayı yalanladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası