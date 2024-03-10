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İsrail zulmü 91 gün ayrı bırakmıştı! Baba, oğluna kavuştu, o anlar yürek burktu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gazze, Filistin, İsrail, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Filistinli çocuk Hamza el-Bozom, 91 gün boyunca Kuzey Gazze'de mahsur kaldıktan sonra babasına kavuştu. Baba, çocuğuna kavuşunca "Doksan bir gün Allah'ım. Babasının canı, canım" diyerek ağladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı 156 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, son 24 saatte 8 saldırı gerçekleşti, 85 kişinin hayatını kaybetti, 130 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 45'e, yaralananların sayısının ise 72 bin 654'e yükseldiği aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bini aştığı Gazze'de yürek burkan anlar da yaşanmaya devam ediyor. Hamza el-Bozom adındaki Filistinli çocuk , 91 gün boyunca Kuzey Gazze'de mahsur kaldı.

91 günün ardından Hamza el-Bozom'un babasına kavuştuğu anlar kayıt altına alındı. Baba, "Doksan bir gün Allah'ım. Babasının canı, canım! Doksan bir gün konuşmadım. Doksan bir gün" diyerek çocuğuna sarılıp ağladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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