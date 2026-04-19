İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davasında bu haftaki duruşmalar, Kudüs Bölge Mahkemesi tarafından 'güvenlik ve siyasi gerekçeler' ile iptal edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davasında yeni bir gelişme yaşandı. İsrail’in Kudüs Bölge Mahkemesi, Netanyahu’nun bu haftaki ifade işlemlerinin iptal edilmesi yönündeki talebini kabul etti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, savcılık söz konusu erteleme talebine itiraz etse de mahkeme “güvenlik ve siyasi gerekçeleri” dikkate alarak bu hafta yapılması planlanan ifadelerin iptaline karar verdi.

Karara göre, yarınki duruşmada Netanyahu yerine başka bir tanık ifade verecek, salı günü planlanan oturum ise tamamen iptal edilecek.

GEÇEN HAFTA DA TALEP ETMİŞTİ

Netanyahu’nun geçen hafta da benzer gerekçelerle duruşmalarının iki hafta ertelenmesini talep ettiği, mahkemenin ise yalnızca bir haftalık ertelemeyi kabul ederek bu hafta için yeniden değerlendirme yapılmasını istediği biliniyor.

Binyamin Netanyahu, “1000”, “2000” ve “4000” dosyaları kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor. Dava süreci İsrail siyasetinde uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

TRUMP'TAN "AFFEDİN" MEKTUBU

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2025’te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a mektup göndererek Netanyahu’nun affedilmesini talep etmişti.

Netanyahu ise daha önce af başvurusu yapmayacağını açıklamasına rağmen, Kasım 2025 sonunda Herzog’a resmi af başvurusunda bulunmuştu.

