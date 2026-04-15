Netanyahu'dan İran ile anlaşma için 3 şart
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Görüntülü mesaj yayımlayan Netanyahu, ABD ile süreçte “tam uyum” içinde olduklarını savundu.
Netanyahu, İran ile olası bir anlaşma için temel şartlarının, “yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılması, İran’ın uranyum zenginleştirme kapasitesinin tamamen sonlandırılması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması” olduğunu ifade etti.
İsrail Başbakanının daha önce saldırıları sona erdirmek için ön şart olarak öne sürdüğü İran'ın balistik füze programının sona erdirilmesine değinmemesi dikkat çekti.
ABD’nin Pakistan aracılığıyla İran’la yürüttüğü temaslara da değinen Netanyahu, Washington yönetiminin İsrail’i süreç hakkında düzenli olarak bilgilendirdiğini ve hedeflerin ortak olduğunu söyledi.
"HER SENARYOYA HAZIRIZ" MESAJI
İran’la müzakerelere temkinli yaklaştıklarını dile getiren Netanyahu, saldırıların yeniden başlayabileceği ihtimaline karşı “her türlü senaryoya hazır olduklarını” vurguladı.