İsrail savunma dünyasında "Türkiye" depremi yaşanıyor. İtalya’nın İsrail ile olan stratejik savunma anlaşmasını askıya alması, Tel Aviv’de "Erdoğan korkusu"na dönüştü. İsrail basını, Roma’nın bu kararının arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun baskısı ve Türk savunma sanayiinin Avrupa pazarındaki durdurulamaz yükselişi olduğunu itiraf etti.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Ma'ariv, İtalya ile yaşanan savunma krizinin perde arkasını araladı. İddialara göre Netanyahu kabinesi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin savunma anlaşmasını otomatik yenilememe kararını doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomatik ve ticari hamlelerine bağlıyor.

Maariv gazetesi, "İsrailli kaynaklar, Erdoğan’ın Avrupa pazarında İsrail ürünlerini saf dışı bıraktığını kabul ederek, AB ülkeleri tarafından terk edildiklerini doğruladı" değerlendirmesini paylaştı.

İSRAİL SAVUNMA SANAYİİ KAYNAKLARI: "BU BİR TİCARET SAVAŞI"

Ayrıca İsrail savunma sanayiinden üst düzey bir kaynak, Ma'ariv'e yaptığı açıklamada şu şekilde feryat etti:

"Bu ülkemiz adına bir kri. Bir güvenlik ticaret savaşının ürünüdür. Her şey ülkeler arasındaki büyük paraya indirgeniyor. Erdoğan, Türk savunma sanayiinin konumunu güçlendirmek için her yolu deniyor."

Netanyahu kabinesinde Erdoğan korkusu büyüyor! 'Meloni’yi Türkiye ikna etti' itirafı ülkeyi birbirine kattı

BAYRAKTAR TB2, İSRAİL DEVLERİNİ TAHTINDAN ETTİ

İsrail’i asıl korkutanın ise Türk İHA ve SİHA’larının küresel başarısı olduğu yinelendi. Yazar, "Bayraktar TB2, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) ile Elbit’in ürettiği insansız sistemlerin en büyük rakibi haline geldi. Türk İHA'ları, İsrail şirketlerini Avrupa'dan siliyor" dedi.

Netanyahu kabinesinde Erdoğan korkusu büyüyor! 'Meloni’yi Türkiye ikna etti' itirafı ülkeyi birbirine kattı

İsrail basınındaki iddialara göre ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya’nın savunma devi Leonardo ile stratejik ortaklıklar kurarak İsrail’i denklem dışı bırakmaya çalışıyor.

Türkiye’nin Eurofighter Typhoon uçaklarını satın alma girişimi ve İtalya ile geliştirilen ortak projeler yüzünden, Tel Aviv’de "Roma ve İngiltere'yi kaybediyoruz" endişesi gün geçtikçe artıyor. İsrailli yetkililer, "Erdoğan, İtalya ile karşılıklı satın alma anlaşmaları için tüm gücüyle bastırıyor, müttefiklerimizi elimizden alıyor" diyerek sitemlerini yineledi.

"ERDOĞAN, İSRAİL’İ AVRUPA’DA KUŞATIYOR"

Ma'ariv’deki analizde, Türkiye’nin yeni nesil tanksavar füzeleri ve insansız sistemlerinin Avrupa pazarındaki payını hızla artırdığı, bunun da İsrail’in milyarlarca dolarlık ihracat kalemi için devasa bir tehdit oluşturduğu bilgisi de paylaşıldı.

