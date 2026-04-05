İsrail ordusu, Lübnan’a düzenlediği hava saldırılarında Hizbullah kontrolünde olduğu öne sürülen iki akaryakıt istasyonunu vurduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan’a yönelik hava operasyonlarını sürdürüyor. Yapılan açıklamada, son günlerde Hizbullah tarafından kontrol edildiği iddia edilen Amana şirketine ait iki akaryakıt istasyonunun hedef alındığı bildirildi.

İsrail ordusu, 2 Mart’tan bu yana Amana’ya ait 15’in üzerinde istasyonun vurulduğunu duyurdu.

"HİZBULLAH'IN BİR PARÇASI"

Açıklamada, Amana şirketinin Hizbullah’ın askeri altyapısını destekleyen ekonomik yapısının bir parçası olduğu öne sürüldü. Ayrıca İsrail savaş uçaklarının gün içinde başkent Beyrut’ta bir Hizbullah karargahını da hedef aldığı ifade edildi.

Saldırılar, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından 2 Mart’ta yoğunlaşmıştı. İsrail ordusu, havadan ve denizden düzenlenen saldırılara kara operasyonlarını da ekleyerek ülke genelinde geniş çaplı bir harekât yürüttü.

YAKLAŞIK 1.500 CAN KAYBI

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, saldırılarda 1.461 kişi hayatını kaybetti, ülke genelinde yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 162 bini geçti. Lübnan hükümeti ve uluslararası gözlemciler, çatışmaların sivil altyapıyı ve temel hizmetleri ciddi şekilde etkilediğine dikkat çekiyor.

