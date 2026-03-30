İsrail ordusu, Lübnan’ın doğusundaki 6 belde için tahliye çağrısı yaparak saldırı tehdidinde bulundu. Bölge halkının acil olarak yerlerini terk etmeleri istendi.

İsrail ordusu, Lübnan’ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bulunan bazı yerleşim yerleri için yeni bir tahliye çağrısı yaptı.

6 BELDEYİ TEK TEK SAYDI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Zellaya, Lebbaya, Yuhmur, Suhmur, Kılya ve Dellafi beldelerine saldırı düzenlenebileceğini belirtti.

Adraee, söz konusu bölgelerde yaşayan sivillere yaşadıkları yerleri terk etmeleri çağrısında bulunurken, güneye gitmenin hayati tehlike taşıdığını ifade etti ve bölge halkına Bekaa’daki Karun beldesine yönelmeleri tavsiye edildi.

BENZER UYARILAR YAPILMIŞTI

İsrail ordusu daha önce de Lübnan’ın güneyinde yaşayanlar için benzer bir uyarı yapmış, sivillerden İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Zehrani Nehri’nin kuzeyine geçmelerini istemişti.

