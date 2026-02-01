Aylarca kapalı kalan Refah Sınır Kapısı’nda hareket başladı. Gazze ile Mısır arasındaki kritik geçiş noktasının bugün itibarıyla açıldığı, ilk etapta sınırlı sayıda kişinin geçişine izin verileceği açıklandı.

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı açıldı. İsrail’in Kanal 12 televizyonu, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Refah geçiş noktasında kapıların bugün itibarıyla açıldığını duyurdu.

Aynı kaynaklara göre, kapıda bir prototip sistem devreye alındı. Avrupa Birliği ve Mısır’dan temsilciler de geçiş noktasında hazır bulundu.

Trump istemişti! Netanyahu'dan Refah Sınır Kapısı kararı

İLK GÜN İÇİN SAYI SINIRI GETİRİLDİ

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, bugün Refah Sınır Kapısı’ndan bazı kişilerin geçişine izin verilecek. Ancak bu sayının 150’yi aşmayacağı kaydedildi.

Yediot Aharonot gazetesi ise kapının bugün deneme amaçlı açıldığını, yarından itibaren ise iki yönlü kişi hareketine geçileceğini yazdı.

GAZZE’YE İNSANİ YARDIM HATTI YENİDEN DEVREDE

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Refah Sınır Kapısı’nın pazar günü her iki yönde faaliyete geçeceğini duyurdu.

Açıklamada, Gazze’ye insani yardımların girişinde hayati rol oynayan kapının, Filistinlilerin giriş ve çıkışına imkan sağlayacak şekilde yeniden açıldığı bilgisi paylaşıldı. Geçişlerin sınırlı sayıda olacağı aktarıldı.

KİMLERİN GEÇİŞİNE İZİN VERİLECEK

COGAT’ın verdiği bilgilere göre, Mısır ile koordinasyon sağlanarak yalnızca savaş sürecinde Gazze’den ayrılan kişilerin geri dönüşüne izin verilecek. Diğer geçiş taleplerinin kapsam dışında tutulacağı ifade edildi.

Ateşkese rağmen Gazze'nin İsrail dışında dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı açmayan İsrail, Mayıs 2024'ten bu yana Refah Sınır Kapısı'nı işgal altında tutuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası