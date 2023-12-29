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İsrail'den Şam'a hava saldırısı!
İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın güney bölgesindeki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği, bölgede hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ileri sürüldü.
Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.05'te Şam'ın güney bölgesindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.
HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KARŞILIK VERDİ
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşmanın Golan tepeleri tarafından gelen füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.
İSRAİL'DE AÇIKLAMA GELMEDİ
İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı