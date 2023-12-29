Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İsrail'den Şam'a hava saldırısı!

    İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın güney bölgesindeki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği, bölgede hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ileri sürüldü.

    İsrail&#039;den Şam&#039;a hava saldırısı!
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.05'te Şam'ın güney bölgesindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

    HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KARŞILIK VERDİ

    Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşmanın Golan tepeleri tarafından gelen füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

    İSRAİL'DE AÇIKLAMA GELMEDİ

    İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

    Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

    İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    SuriyeIsrail
    Haberler > Dünya > İsrail'den Şam'a hava saldırısı!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İsrail, masumların parasına da göz dikti! - Dünyaİsrail, masumların parasına da göz dikti!Paris uçağında kaçak yolcu alarmı! 2,5 saat iniş takımlarında seyahat etti - DünyaParis uçağında kaçak yolcu alarmı! 2,5 saat iniş takımlarında seyahat ettiFilistinli babanın minik oğluna son vedası! 'Bu bisküvileri cennete giderken yanında götür' - DünyaFilistinli babanın minik oğluna son vedası! 'Bu bisküvileri cennete giderken yanında götür'Ürdün'de ihracat yasağı başlatıldı - DünyaÜrdün'de ihracat yasağı başlatıldıTürk denizcilerin olduğu yük gemisi Tuna Nehri'nde mayına çarptı! - DünyaTürk denizcilerin olduğu yük gemisi Tuna Nehri'nde mayına çarptı!'Birkaç hafta içinde bağımsızlığımızı ilan edebiliriz' - Dünya'Birkaç hafta içinde bağımsızlığımızı ilan edebiliriz'Kuzey Kore liderinden orduya emir! - DünyaKuzey Kore liderinden orduya emir!İsrail bombaları 105 gazeteciyi katletti - Dünyaİsrail bombaları 105 gazeteciyi katlettiPakistan'da eski Bakan yaka paça cezaevine götürüldü - DünyaPakistan'da eski Bakan yaka paça cezaevine götürüldüSoykırımı kahkahayla anlattı: 12 yaşındaki kızı öldürdüm, bebek arıyoruz ama... - DünyaSoykırımı kahkahayla anlattı: 12 yaşındaki kızı öldürdüm, bebek arıyoruz ama...
    Sonraki Haber Yükleniyor...