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Haberler > Dünya > İsrail'i aklamak isteyen gazeteci sert kayaya çarptı! BM Raportöründen tokat gibi cevap

İsrail'i aklamak isteyen gazeteci sert kayaya çarptı! BM Raportöründen tokat gibi cevap

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair BM raporu hazırlayan Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, basın toplantısı düzenledi. Albanese, İsrail'i aklamaya çalışan ve "Soykırım yapılmasına dair açık niyet gösteren, hükümet tarafından yazılmış belgeler var mı?" şeklinde soru soran Alman gazeteciye sert bir cevap verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, 2 gün önce İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik soykırımsal şiddet politikası uyguladığını bildirdi.

SOYKIRIM RAPORU AÇIKLADI

Albanese, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan "Bir Soykırımın Anatomisi" başlıklı raporuna ilişkin, BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını takip ve analiz ettikten sonra raporunu hazırladığını kaydeden Albanese, "Rapor, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı 'soykırım' yaptığını gösteren eşiği aştığına inanmak için haklı gerekçeler olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Albanese, İsrail'in Gazze'de insanların tamamının veya en azından önemli bir kısmının sistematik olarak yok edilmesine yönelik amacının "tüyler ürpertici" olduğunu belirtti. İsrail'in idari, askeri lider ve askerlerinin, Filistin halkına karşı şiddet, soykırım ve yok etme girişiminde bulunarak hukuk ilkelerini kasten çarpıttıklarını söyleyen Albanese, "İsrail, Gazze'deki Filistinlilere soykırımsal şiddet politikası uyguluyor." diye konuştu.

ALMAN GAZETECİDEN SKANDAL SORU

Öte yandan Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese İsrail'in soykırım suçunu raporlamasının ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Alman bir gazeteci Albanese'nin soykırım raporunu çürütmeye çalışarak "Soykırım yapılmasına dair açık niyet gösteren, hükümet tarafından yazılmış belgeler var mı diye sormak istiyorum?" dedi.

TOKAT GİBİ CEVAP

BM Raportörü, gazetecinin sorusuna cevap vererek şöyle söyledi: "Sizce Ruanda ve Bosna Hersek'teki hükümet yetkilileri veya herhangi bir devlet görevlisi 'Soykırım yapmak istiyorum' yazılı bir belge yazmışlar mıdır? Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Sizin yerinize cevaplayayım, Hayır!"

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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