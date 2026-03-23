İsrail'in eski Başbakanı Netanyahu'yu topa tuttu: Hepsi yalan, halkı bir illüzyonla uyutuyorlar
Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, katıldığı bir televizyon programında savaşın seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Netanyahu hükümetini sert sözlerle eleştirdi. Netanyahu'nun “zafer yakın” söyleminin gerçeği yansıtmadığını belirten Barak, "İsrail açıkça yalan söylüyor! Halkla bu şekilde konuşamayız. Gerçeği söylemeliyiz!" şeklinde konuştu.
- Ehud Barak, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu, çatışmalardaki "zafer yakın" söylemleriyle halkı yanıltmakla suçladı.
- Barak, savaşın başından beri net bir hedef ve siyasi vizyon bulunmadığını, sahadaki gerçeklerin hükümet söylemleriyle örtüşmediğini ifade etti.
- Hamas ve Hizbullah'ın hala ayakta olduğunu vurgulayarak, "mutlak zafer" vaatlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
- İran'ın zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini askeri yollarla ortadan kaldırmanın gerçekçi olmadığını savundu.
- İsrail'in, ABD gibi "neredeyse her muharebeyi kazanıp hiçbir savaşı kazanamayan" bir hataya düştüğünü öne sürdü.
Orta Doğu’daki çatışmalar üçüncü haftasını geride bırakırken, Ehud Barak dün Kanal 13’te katıldığı yayında İsrial Başbakanı Netanyahu’yu hedef alan açıklamalarda bulundu. Savaşın mevcut durumunu değerlendiren Barak, hükümetin söylemleri ile sahadaki gerçeklerin örtüşmediğini ifade etti.
"HALKI BİR İLLÜZYONLA UYUTUYORLAR"
Netanyahu’nun “zafer yakın” açıklamalarını sert bir dille eleştiren Barak, yaklaşık 3 yıldır süren çatışmalarda İsrail’in somut bir başarı elde edemediğini savundu. “Halkı bir illüzyonla uyutuyorlar” diyen Barak, savaşın başından bu yana net bir hedef ve siyasi vizyon bulunmadığını dile getirdi.
"İSRAİL AÇIKÇA YALAN SÖYLÜYOR"
Sunucunun “Savaşı bitiremeyeceğimizi söylemek etik mi?” sorusuna cevap veren Barak, “Her savaşta ulaşılabilir hedefler ve bir siyasi vizyon olmalı. Bu baştan beri eksikti. Yaklaşık 2,5 yıldır savaş devam ediyor: Hamas hala orada, Hizbullah hala ayakta! Altı kez ‘mutlak zafer’ sözü verdiler, ‘İran’ın altyapısını yok edeceğiz’ dediler… ! İsrail açıkça yalan söylüyor! Halkla bu şekilde aptalca konuşamayız. Gerçeği söylemeliyiz!” ifadelerini kullandı.
Barak ayrıca İran’ın zenginleştirilmiş uranyum kapasitesine dikkat çekerek, bunun askeri yollarla ortadan kaldırılmasının gerçekçi olmadığını söyledi. İsrail’in İran’a karşı kısa sürede sonuç almasının mümkün olmadığını belirten Barak, ABD’nin de bunu aylar içinde başaramayacağını öne sürdü.
Açıklamalarının devamında ABD’yi de eleştiren Barak, Washington’un son 60 yıldaki savaş performansına atıfta bulunarak, “Amerika neredeyse her muharebeyi kazandı ama hiçbir savaşı kazanamadı. Biz de aynı hataya düşüyoruz. Liderlik gerçekleri gizliyor; gerçek yoksa inanç da olmaz. Bu yolun sonu uçurumdur” dedi.