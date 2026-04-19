İsrail’in kalbine İran hançeri! 2 casus en gizli üsleri ve komutanları bir bir satmış
İsrail hava kuvvetlerinde görevli 2 askerin, stratejik üsleri ve komutanların hassas bilgilerini İran’a sızdırdığı ortaya çıktı. Demir Kubbe verilerini de kapsayan casusluk ağının derinleştiği bildirilirken, askerler savaş zamanı ihanet suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.
İsrail ordusunun kalbinde büyük bir delik açıldı. Hava kuvvetlerinde görevli iki askerin, uzun süredir İran adına casusluk yaptığı ortaya çıktı.
İsrail’de yayın yapan “i24News” televizyonunun İsrail askeri polis teşkilatına dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun hava kuvvetleri içinde yürütülen casusluk soruşturmasına ilişkin detaylar yer aldı.
BİR AYDIR GÖZALTINDALAR
Söz konusu iki şüphelinin yaklaşık bir aydır gözaltında tutulduğu belirtilen haberde, İran istihbaratının askerlerle temas kurduğuna dair güçlü şüpheler bulunduğu ifade edildi.
Haberde, iki askerin İsrail ordusunun stratejik üsleri ve üst düzey yetkililere ait hassas bilgilere erişmek için mevkilerini kötüye kullandıkları şüphesi üzerine gözaltına alındığı aktarıldı.
SORUŞTURMA 2 KÖSTEBEKLE KALMAYACAK
Haberde, soruşturmanın iki şüphelinin ötesine uzanabileceği ve daha geniş bir ağa işaret edebileceği belirtilirken, İsrail ordusunun hava savunma sistemlerinden sorumlu birimlerinden de soruşturma kapsamında daha önce gözaltılar yapıldığı aktarıldı.
Söz konusu iki asker hakkında savaş zamanında düşmana yardım etme suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanacağı da kaydedildi.
İRAN'A AJANLIK YAPANLARIN SAYISI ARTIYOR
İsrail polisi, 20 Mart'ta Demir Kubbe hava savunma sistemine ilişkin gizli bilgileri İran istihbaratına sızdırdığı suçlamasıyla bir yedek askerin gözaltına alındığını açıklamıştı.
Son dönemde, İsrail'de çok sayıda kişi İran'a ajanlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve haklarında iddianame düzenlenmişti.