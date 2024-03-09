İsrail'in yok ettikleri...110 bini aşkın Gazzeli öldü, yaralandı, enkaz altında kaldı

İsrail zulmünün devam ettiği Gazze'de ölen, yaralanan ve enkaz altındaki kişi sayısı 110 bini aştı. İsrail ordusunun gerçekleştirdiği 2 bin 721 katliamda can kayıplarının yanı sıra yerle bir olan kentte maddi hasarın boyutu 30 milyar doları aştı.

İsrail 7 Ekim'den bu yana abluka altına aldığı Gazze'de saldırılarının şiddetini artırarak sürdürüyor. Yerle bir olan kent ile ilgili son bilgileri veren Gazze'deki hükümet ofisi, katliamın boyutunu bir kez daha gösterdi.

Paylaşılan bilgilere göre, şu ana kadar 2 bin 721 katliamın işlendiği saldırılarda 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 30 bin 960 kişi öldürüldü. Öldürülenler arasında 364 sağlık çalışanı, 48 sivil savunma personeli, 133 gazeteciyle açlık ve susuzluktan ölen 23 çocuk da yer aldı. Enkaz altında kalan ve ulaşılamayan kişi sayısı ise 7 bine ulaştı.

Saldırılarda 72 bin 524 kişi yaralandı. Böylelikle ölü, yaralı ve kayıp toplam sayı 110 bini aşarken, 17 bin çocuk yetim kaldı.

ÇÖKEN SAĞLIK SİSTEMİ ALTINDA GAZZELİLER...

Sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle 10 bin kanser hastası ölümle karşı karşıya kaldı, Gazze dışında tedavi olması gereken yaralı sayısı 11 bine ulaştı, 700 bin kişi bulaşıcı hastalığa yakalandı, 60 bin hamile kadın ve 350 bin kronik hasta risk altına girdi.

Saldırılarda, 32 hastane, 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı, 155 sağlık kurumu hedef alındı, 126 ambulans kullanılamaz hale getirildi. İsrail askerleri, 269 sağlık personelini alıkoydu.

MADDİ HASARIN BOYUTU 30 MİLYAR DOLARI AŞTI

Gazze halkının yüzde 90'ı saldırılar nedeniyle yerinden edildi, 166 kamu binası, 100 okul ve üniversite, 219 cami, 3 kilise, 200 tarihi eser ve 70 bin konut tamamen, 305 okul ve üniversite, 287 cami ise kısmen yıkıldı, 290 bin konut oturulamaz hale geldi.

Saldırılar nedeniyle kaydedilen maddi hasar ise 30 milyar doları aştı.