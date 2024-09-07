İsrailli bakana kum atmıştı, tutuklandı

İsrail'de hükümet ve savaş karşıtı göstericilerden 27 yaşındaki Itamar Ben Gvir, İsrailli bakana kum atmıştı. Kadın gösterici, gözaltına alınarak hastaneye götürüldü.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, dün başkent Tel Aviv’deki Geula plajına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında protesto edildi.

Sahildeki İsrail vatandaşları Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması için henüz anlaşma sağlayamayan Ben Gvir’e tepki gösterdi. İsrailliler, "Sen bir katilsin, sen bir teröristsin, senin yüzünden Gazze'de rehineler ölüyor. Burada yürümeye nasıl cesaret edersin?" şeklinde sloganlar attı. O sırada denizde bulunan 27 yaşındaki Noa Goldenberg, İsrailli bakana avucuna aldığı bir miktar ıslak kumu fırlattı.

Olay anına ilişkin görüntülerde öfkelenen Ben Gvir ve ekibinin kumun geldiği yöne doğru ilerlediği görüldü. Kumu attığı tespit edilen Goldenberg, polis tarafından gözaltına alınarak Ramle şehrindeki Neve Tirtza Kadın Hapishanesi'ne gönderildi. Geceyi cezaevinde geçiren Goldenberg’in bugün hakim karşısına çıkana kadar cezaevinde tutulması bekleniyor.

"POLİS, KIZIMIN HAYATINI TEHLİKEYE ATIYOR'

Gözaltına alınan hükümet karşıtı protestocuları temsil eden aktivist bir grup, Goldenberg'in tıbbi gerekçelerle serbest bırakılması için mahkemeye dilekçe verdi, ancak talepleri reddedildi. Genç kadının annesi Sharon Goldenberg sosyal medya hesabından kızının parmaklıklar arkasındaki fotoğrafını paylaşarak, “Bu, Ben Gvir'e kum attığı gerekçesiyle sahilde gözaltına alınan kızım. Diktatörlük polisi, kronik hastalığı olan kızımın hayatını hiçbir gerekçe göstermeden tehlikeye atmaya ve onu gözaltında tutmaya karar verdi. Sabıka kaydı yok, tehlikesi sıfır. Ama bu yukarıdan gelen bir talimat. Eğer dışarıda hala aklı ve kalbi olan biri varsa lütfen kızımı serbest bırakın” ifadesini kullandı.

İsrailli bakan Ben Gvir, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması için Hamas’la ateşkes anlaşması yapılmasını engellemekle suçlanıyor.