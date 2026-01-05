İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Suriye lideri Ahmed Şara’nın öldürülmesini talep eden açıklamalarıyla uluslararası kamuoyunun merkezine oturdu.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Türkiye’yi doğrudan "düşman devlet" ilan ederek, Suriye lideri Ahmed Şara'nın öldürülmesini talep etti.

"TÜRKİYE İLE SAVAŞ İSTEMİYORUZ" DEYİP SAVAŞ SENARYOSU KURDU

Chikli, İsrail ordusu ile Türk ordusunun karşı karşıya gelmesi halinde “küçük bir olayın bile büyük bir savaşı tetikleyebileceğini” söyledi. Gazze’de Türk askerlerinin bulunmasını “İsrail için felaket ve büyük bir tehdit” olarak niteleyen Chikli, “Ne olursa olsun bunu kabul edemeyiz” şeklinde konuştu.

GAZZE VE SURİYE’YE AÇIK TEHDİT

İsrailli bakan, Türkiye’nin Suriye’deki varlığını da hedef aldı. “Suriye’den elinizi çekin, özellikle güneyden” çağrısı yapan Chikli, Gazze için ise “Aklından bile geçirmesinler” ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE DÜŞMAN DEVLET"

Chikli, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin tamamen kesilmesi gerektiğini savundu. ABD yönetimine de seslenen İsrailli bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak “Batı medeniyetinin dostu değil” ifadesini kullandı. Donald Trump’a “minnettar” olduğunu söyleyen Chikli, Erdoğan konusunda “hata yapılıyor” diyerek Washington’a baskı çağrısı yaptı.

İSRAİL ALEVİLERİ DÜŞMAN İLAN ETTİ

Chikli’nin en dikkat çeken sözleri ise Alevilere yönelik oldu. İsrailli bakan, “Aleviler bizim düşmanımızdır” ifadesini kullanarak mezhep temelli açık bir düşmanlık dili kurdu.

"ŞARA ÖLDÜRÜLMELİ" ÇAĞRISI

Chikli, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara için de açık infaz çağrısında bulundu. "Hala ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyorum" diyen Chikli, dezenformasyona başvururak Şara’yı El-Kaide ve DEAŞ ile ilişkilendirdi.

İSRAİL BİR YANDAN TEHDİT SAVURUYOR, BİR YANDAN MASAYA OTURUYOR

Suriye devlet medyası SANA, İsrail ile yeni bir müzakere turunun başladığını duyurdu. ABD arabuluculuğunda Paris’te yapılan görüşmelerin, 1974 ayrılık anlaşmasının yeniden yürürlüğe konulmasına odaklandığı aktarıldı.

GOLAN GERİLİMİ SÜRÜYOR

Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından İsrail, Golan Tepeleri çevresindeki tampon bölgeye asker sokmuş, Suriye topraklarına yönelik bombardımanlarını artırmıştı. Şam yönetimi, İsrail’in askerden arındırılmış bölge ısrarının müzakerelerin önündeki en büyük engel olduğunu kayda geçirdi.

