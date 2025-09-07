İsrailli ajanlardan çocuk kaçırma skandalı! 7 milyon avroluk kirli operasyon

Alman basını, İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet’in eski Başkanı Yaakov Peri’nin, Almanya’daki Block House steakhouse imparatorluğunun varisi Christina Block’un çocuklarının kaçırılması davasına adı karıştığını yazdı.

Bild gazetesine göre, Peri’nin 2023–2024 yılbaşı gecesi Danimarka’da çocukları babalarından kaçıran İsrailli ekibin kurulmasına yardım etti.

İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet’in eski Başkanı Yaakov Peri

MOSSAD BAĞLANTISI

Temmuz 2025’te Hamburg’da başlayan davada, üç eski Mossad ajanının da aralarında bulunduğu en az sekiz kişilik bir ekip, Block’un çocukları Clara (13) ve Theodor’u (10) babaları Stephan Hensel’den almak için plan yaptı. Savcılara göre, İsrail merkezli Cyber Cúpula Operations adlı şirket kaçırma operasyonunu organize etti.

TALİMAT BLOCK'TAN MI GELDİ? Savcılar, Block ve kendisine yardım ettiği ileri sürülen spor muhabiri Gerhard Delling’in, 2021’den itibaren çocukları geri almak için planlar yapmaya başladığını ileri sürüldü. Çocukların babaları Stephan Hensel’i “pedofil” gibi göstermeye çalıştılar. Sonuç alamayan Block’un, 2023 ilkbaharında İsrailli firmadan yardım istediği öne sürülüyor. Kaçırma ekibinde yer alan ve Kasım 2024’ten beri Almanya’da tutuklu yargılanan İsrailli ajan Tal S., ifadesinde “Maddi kazanç için değil, çocuklara iyilik yapmak için bu eyleme katıldım” dedi.

PERİ'NİN ADI NASIL GÜNDEME GELDİ?

Alman araştırmacı Werner Maus, Ocak 2025’te Federal Anayasa Koruma Dairesi’ne gönderdiği e-postada, eski Alman istihbarat başkanı August Hanning’in, Christina Block için ekip kurması amacıyla Peri’ye başvurduğunu iddia etti.

Üç gün sonra gönderdiği başka bir yazıda ise Maus, “Peri’nin, Block adına 7 milyon avroluk ödemeye aracılık ettiği iddia ediliyor” ifadelerini kullandı. Ancak Block, mahkemede Peri’nin ismi sorulduğunda sessiz kaldı.

İDDİALAR REDDEDİLDİ

Hanning, herhangi bir karışıklığı reddettiğini, Peri ile hiçbir zaman görüşmediğini ve herhangi bir ödemeden haberi olmadığını açıkladı. Peri’ye ulaşılamazken, eşi basına “eşimin bir klinikte olduğunu” söyledi.

Peri’nin başkanı olduğu CGI şirketi de suçlamaları geri çevirdi. CEO Zvika Nave, Der Spiegel’e “Bu olayla hiçbir ilgimiz yok. CGI’nın adının nasıl karıştığını bilmiyoruz” dedi.

DAHA ÖNCE DE ALMANYA'DA GÜNDEME GELDİ

Yaakov Peri, 2019’da Dresden’deki Yeşil Kasa’dan 114 milyon euroluk elmas hırsızlığının ardından müze güvenlik sistemlerini incelemek için tutulan ekipte de yer almıştı. Alman basını, Peri’nin adının yeniden istihbarat operasyonlarıyla anıldığını yazıyor.