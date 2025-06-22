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İstanbul'dan tüm dünyaya çağrı! İİT İran'a saldırıları şiddetle kınadı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İslam İşbirliği Teşkilatı, İran, İsrail, Saldırılar, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Deklarasyonu’nda, İsrail'in İran ve diğer ülkelere saldırıları şiddetle kınanırken, uluslararası toplum caydırıcı tedbirler almaya çağrıldı.

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail’in 13 Haziran'da İran’a yönelik saldırıları sonrasında bölgesel savaş tehdidine karşı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde, İstanbul’da toplandı. 

İstanbul'dan tüm dünyaya çağrı! İİT İran'a saldırıları şiddetle kınadı - 1. Resim

İİT üyesi 57 ülkenin yanı sıra İİT’e bağlı kuruluşlar, gözlemci ülkeler ve diğer uluslararası teşkilatlardan 1.000 civarında katılımcının yer aldığı zirvenin ardından ortak deklarasyon yayımlandı. 

İstanbul'dan tüm dünyaya çağrı! İİT İran'a saldırıları şiddetle kınadı - 2. Resim

İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri, İsrail'in İran ve diğer ülkelere saldırıları şiddetle kınanırken, uluslararası toplum caydırıcı tedbirler almaya çağırdı.

İstanbul'dan tüm dünyaya çağrı! İİT İran'a saldırıları şiddetle kınadı - 3. Resim

İİT Genel Sekreterliğinin X sosyal medya hesabından, ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, İİT'nin, ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef almasıyla ilgili son gelişmelerden "derin endişe" duyduğu, saldırıların, gerilimin tırmanmasına ve bölgesel güvenlik, barış ve istikrarı tehdit etmeye neden olabilecek tehlikeli bir tırmanış niteliğinde olduğu ifade edildi.

İstanbul'dan tüm dünyaya çağrı! İİT İran'a saldırıları şiddetle kınadı - 4. Resim

İran'ın egemenliğinin ve uluslararası hukuk ve sözleşmelerin ihlalini kınayan 13 Haziran 2025 tarihli bildiriye atıfta bulunulan paylaşımda, gerginliğin azaltılması ve itidal çağrısı yapıldı.

Paylaşımda ayrıca, diyalog yoluyla müzakerelere ve barışçıl yollara geri dönülmesi talep edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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