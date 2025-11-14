İsveç'te çift katlı otobüs durağa çarptı: Ölü ve yaralılar var
İsveç'in başkenti Stockholm'de çift katlı otobüsün durağa çarpması sonucu ölü ve yaralılar var. Kazanın ardından şoför gözaltına alınırken, bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de çift katlı bir otobüsün durağa çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu, boş otobüsün şoförünün gözaltına alındığı bildirildi.
- Stockholm'ün Östermalm bölgesinde çift katlı bir otobüs otobüs durağına çarptı.
- Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
- Ulusal medya, çarpan otobüsün boş olduğunu ve şoförünün gözaltına alındığını aktardı.
- Olay yerine geniş güvenlik önlemleri alındı ve acil durum ekipleri sevk edildi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de çift katlı otobüsün bir durağa çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
İsveç Polisinden yapılan açıklamada, başkentin Östermalm bölgesinde çift katlı otobüsün bir otobüs durağına çarpması sonucu yaşanan kazada ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.
Polis, kazanın nedeni ile ölü ve yaralı sayısı bilgisine ilişkin detay vermedi.
Ulusal medya, durağa çarpan çift katlı otobüsün boş olduğunu ve şoförünün gözaltına alındığını aktardı.
Kazanın meydana geldiği durak ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, acil durum ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği kaydedildi.
