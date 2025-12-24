İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Roma’daki resmi konutu Palazzo Chigi’de yaptığı konuşmada 2026 yılına ilişkin karamsar bir tablo çizdi. Meloni, “Bu yıl zordu ama gelecek yıl daha zor olacak” ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, başkent Roma’daki resmi konutu Palazzo Chigi’de düzenlenen programda dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Başbakanlık personeline hitap eden Meloni, 2025 yılının zorlu geçtiğini hatırlatarak, “Bu sene hepimiz için zordu ama endişelenmeyin, 2026 daha da zor olacak” sözlerini kullandı.

PALAZZO CHİGİ’DE YAĞMUR ALTINDA NOEL PROGRAMI

Roma’da yağmur altında gerçekleştirilen Noel programı, Palazzo Chigi’nin tarihi avlusunda yapıldı.

Programa Meloni’nin ekibi, başbakanlık müşavirleri, sekreterler ve üst düzey yöneticiler katıldı. Konuşmasında samimi bir dil kullanan Meloni, ekibine “Biz bir aileyiz, yıl boyunca birlikte mücadele ediyoruz” ifadeleriyle seslendi.

“Bu ülke için çözümler üretmeye devam edeceğiz”

İtalya lideri, önümüzdeki dönemin kolay olmayacağına işaret ederek tatil dönemine ilişkin de mesaj verdi.

Meloni, “Bu tatilde iyice dinlenmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu olağanüstü ülke için çözümler üretmeye devam etmemiz gerekiyor” sözleriyle 2026’ya dair beklentisini ortaya koydu.

"AVRUPA’DA ZOR YIL"

Meloni’nin açıklamaları, Avrupa genelinde artan ekonomik baskılar, güvenlik sorunları ve siyasi belirsizliklerin gölgesinde geldi. Roma’dan verilen bu mesaj, İtalya’nın önümüzdeki yıl da sert sınamalarla karşı karşıya kalacağına işaret etti.

