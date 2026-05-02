Japonya'nın Iwate eyaletinde çıkan orman yangınlarının 11. gününde kontrol altına alındığı bildirildi. Bölgede 1633 hektarlık alanın yandığını bildiren yetkililer, bunun bölgenin yaklaşık yüzde 8'ine denk geldiğini belirtti.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, yerel yetkililer, Japonya'nın kuzeydoğusunda 22 Nisan'da başlayan orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Eyaletin Otsuchi bölgesi yetkilileri, söz konusu yangınların 11. gününde kontrol altına alındığını bildirerek, yangınların sıçrama ihtimalinin azaldığı bilgisini paylaştı.

1633 HEKTAR KÜLE DÖNDÜ

Bölgede 1633 hektarlık alanın yandığını bildiren yetkililer, bunun bölgenin yaklaşık yüzde 8'ine denk geldiğini söyledi. Yetkililer ayrıca, toplamda 8 binanın zarar gördüğünü ve 2 kişinin yaralandığını belirterek, kontrol çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Japonya'nın Iwate eyaletinde 22 Nisan'da 2 farklı noktada orman yangınları çıkmıştı.

Yetkililer 3 binden fazla kişi için tahliye çağrısı yaparken, Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinden (SDF) destek talep edilmişti.

