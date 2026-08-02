KAAN'ın P1 prototipinin ilk taksi testi dünya savunma basınında dikkatle takip edildi. ABD, Avrupa ve Asya'daki yayınlar, platformun teknik gelişimini ve küresel savunma pazarındaki muhtemel etkisini mercek altına aldı.

Türkiye’nin beşinci nesil milli muharip uçağı KAAN’ın P1 prototipinin Ankara’da kendi gücüyle pistte ilk taksi testini gerçekleştirmesi uluslararası savunma basınında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

P1 prototipindeki aerodinamik değişimleri, stealth (düşük görünürlük) güncellemelerini ve yerli sensör entegrasyonlarını mercek altına alırken, Türkiye'nin küresel savunma pazarında ABD ürünlerine güçlü bir alternatif sunduğuna dikkat çekildi.

AMERİKAN BASININDAN "TÜRK MÜCEVHERİ" VURGUSU

ABD’nin önde gelen askeri havacılık yayınlarından The War Zone (TWZ), KAAN P1’in taksi testlerini önemli gelişme olarak duyurdu. Haberde uçağın "Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri" olduğu belirtilirken, P0 ile P1 prototipleri arasındaki aerodinamik ve radar izini azaltan tasarım farkları ele alındı.

TWZ, F110 motorlarının satışına yönelik Trump yönetiminin onayladığı 700 milyon doları aşkın anlaşmanın zamanlama riskini azalttığını, ancak 2028 teslimat takviminin halen oldukça iddialı olduğunu yazdı. Analizde ayrıca KAAN’ın ilerleyen aşamalarda KIZILELMA ve ANKA-3 gibi yerli insansız savaş uçaklarıyla "K-Swarm" (Sürü) konsepti dâhilinde birlikte görev yapacağı kaydedildi.

KAAN piste çıktı dünya basını o detayı yazdı: P1e milli dokunuş!

AVRUPA VE İTALYA BASINI: "AMERİKAN ÜRÜNLERİNE YERLİ ALTERNATİF"

İtalya’nın başkenti Roma merkezli The Aviationist platformu, KAAN P1’in burun ve çene kısmında belirginleşen elektro-optik ve kızılötesi sensör yuvalarını analiz etti. Uçak üzerinde ASELSAN üretimi KARAT Kızılötesi Arama ve İzleme Sistemi (IRST) ile TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi’nin (EOTS) türevlerinin görüldüğü aktarıldı.

İtalyan yayın organı, Türkiye’nin bu projeyle küresel pazarda ABD bağımlılığını kırmak isteyen ülkelere doğrudan yerli ve gelişmiş bir seçenek sunduğunun altını çizdi.

ASYA VE İNDO-PASİFİK’TEN KAAN’A DEV İLGİ: 48 UÇAKLIK ENDONEZYA SİPARİŞİ

Güneydoğu Asya’nın önde gelen yayınlarından Malezya merkezli Defence Security Asia (DSA) ve Endonezyalı Indomiliter, P1 prototipinin başarısını manşetlerine taşıdı. P1’in aerodinamik stabilizatörlerinde yapılan revizyonlar ve radar kesit alanını (RCS) düşüren yeni gövde konturları detaylandırıldı.

Endonezya’nın 48 adetlik KAAN siparişine atıfta bulunulan haberlerde; Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan ve Azerbaycan gibi ülkelerin de projeye olan ilgisinin Türkiye’yi küresel beşinci nesil savaş uçağı pazarında ABD, Rusya ve Çin’in dışında dördüncü ana merkez haline getireceği ifade edildi.

KAAN piste çıktı dünya basını o detayı yazdı: P1e milli dokunuş!

ARMY RECOGNITION: "NATO’NUN GELECEKTEKİ ENDÜSTRİYEL DAYANIKLILIĞI ARTIYOR"

Belçika merkezli Army Recognition Group tarafından yayımlanan teknik analizde ise P1’in sadece bir gösterim uçağı değil, tam donanımlı bir savaş sistemine geçiş prototipi olduğu belirtildi. Yeniden tasarlanan hava girişleri, dikey kuyruklara entegre edilen yerli elektronik harp ve radyo frekans açıklıkları ile uçağın ağ tabanlı hava savaşına hazırlandığı ileri sürüldü.

KAAN piste çıktı, dünya basını o detayı yazdı: P1'e milli dokunuş!

Türkiye'nin F-35 programına muhtemel dönüş senaryoları ile KAAN projesinin birbirini tamamlayan iki stratejik sütun olabileceği değerlendirilirken, Türkiye’nin bağımsız savaş uçağı üretim kapasitesinin NATO’nun güneydoğu kanadındaki sanayi ve savunma gücünü önemli ölçüde pekiştirdiğe vurgu yapıldı.

KAAN piste çıktı dünya basını o detayı yazdı: P1e milli dokunuş!

"TÜRKİYE BATI AMBARGOLARINI BOŞA ÇIKARDI"

Rusça ve Arapça yayın yapan Moscow News kanalı ise KAAN’ın pist üzerindeki güç ve taksi testlerini "Tarihi bir gelişme: Türkiye'nin imalatı dünya sahnesini şaşırtıyor" başlığıyla duyurdu.

Açıklamada, beşinci nesil KAAN’ın sergilediği bu hızlı operasyonel ilerleme ile Türkiye’nin doğrudan gelişmiş savaş uçağı üreten ülkeler ligine girdiği belirtildi. Rus analizciler, yerli platformun önümüzdeki dönemde pazar genelinde Amerikan ve Avrupalı rakip savaş uçaklarının yerini alacak bir konuma erişeceğinin altı çizildi.

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