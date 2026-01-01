Kabe-i Muazzama'da 20 Kasım ile 22 Aralık tarihleri arasında 12 milyona yakın kişi umre yaparak tarihi bir rekora imza atmıştı. Kutsal topraklarda yeni yılın ilk saatlerinde de tam anlamıyla bir "insan seli" yaşandı.

Son yılların en yoğun dönemini yaşayan kutsal topraklarda 20 Kasım ile 22 Aralık tarihleri arasında 12 milyona yakın kişi umre yaparak tarihi bir rekora imza atmıştı. Yeni yılın ilk saatlerinde de Kabe-i Muazzama ve çevresinde kelimenin tam anlamıyla bir "insan seli" yaşandı. Mescid-i Haram çevresindeki kalabalık, alınan tüm fiziksel önlemlere rağmen sınırları zorladı.

Kabede tarihi yoğunluk! Yeni yılda insan seli

RADİKAL KARARLAR ALINDI

Suudi Arabistan yetkilileri tarafından meydana gelen olağanüstü yoğunluğu yönetebilmek adına radikal kararlar alındı. Tavaf alanındaki (metaf) akışı hızlandırmak ve izdihamı önlemek amacıyla, normal şartlarda metaf alanının dış çeperinde bulunan namaz kılma bölümleri geçici olarak kaldırıldı. Bu alanların tamamen tavaf trafiğine açılmasına rağmen kalabalığın yoğunluğu nedeniyle tavaf hızı yavaşladı ve alan tamamen doldu.

MESCİD-İ HARAM TARİHİNDE NADİR GÖRÜLEN MANZARA

Ziyaretçiler, kutsal mabedin sadece zemin katında değil, tüm katlarında ve avlularında adım atacak yer kalmadığını söyledi. Bir ay gibi kısa bir sürede (Aralık 2025) 12 milyona yakın umre yapılmasıyla oluşan bu büyük hareketlilik, yılbaşı gecesi de umre ve tavaf ibadetiyle birleşince Mescid-i Haram tarihinde nadir görülen manzaralardan birine sahne oldu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ, BARİKATLAR VE YÖNLENDİRME KORİDORLARI OLUŞTURDU

Güvenlik güçleri ve saha görevlileri, metaf alanına giriş çıkışları kontrollü bir şekilde sağlamak için barikatlar ve yönlendirme koridorları oluşturdu. Yetkililer, namaz alanlarının tavafa dahil edilmesinin bir zorunluluk haline geldiğini belirterek, kutsal mekanı ziyaret edenlerin güvenliği için bu tür dinamik düzenlemelerin devam edebileceği mesajını verdi.

