Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’ni kana bulayan 31 yaşındaki saldırgan Cole Allen, yakalanmasının ardından ilk kez görüntüleri yayınlandı.

Washington’daki geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’nde yaşanan suikast girişimine dair tüyler ürpertici detaylar netleşti.

31 yaşındaki saldırgan Cole Allen’ın, Donald Trump ve kabine üyelerinin yemek yediği salonun sadece birkaç metre uzağına kadar nasıl sızabildiği ve kullandığı silahlar ilk kez görüntülendi.

Kabine içerideyken kurşun yağdırmıştı! Beyaz Saray saldırganı ilk kez böyle görüntülendi

GÜVENLİK DUVARINI 10 KAT AŞAĞI İNEREK AŞMIŞ

Yeni ortaya çıkan ayrıntılara göre Cole Allen, saldırının düzenlendiği Washington Hilton otelinde konaklıyordu. Otelin sıkı korunan asansör ve ana koridorlarından kaçınmak için kimsenin beklemediği bir yöntem kullandı. İzlenmeyen iç merdiven boşluğundan tam 10 kat aşağı koştu.

Başvurduğu yöntem sayesinde manyetometrelerin ve korumaların bulunduğu ilk güvenlik halkasının hemen arkasındaki alt kata sızmayı başardı.

TEK BİR SİLAHLA GELMEMİŞ: CEPHANELİK GİBİ

Olay yerindeki halının üzerinde görüntülenen Mossberg Maverick 12 kalibrelik av tüfeği, Allen’ın tek silahı değildi. Yetkililer, saldırganın üzerinde ayrıca bir tabanca ve çok sayıda bıçak bulunduğunu açıkladı.

Bir kat daha aşağı inebilseydi, Trump ve devletin zirvesinin bulunduğu ana salonun içine girmiş olacaktı.

Emniyet güçleriyle girdiği çatışmada bir Gizli Servis ajanını vuran saldırgan, son anda yere indirilerek etkisiz hale getirildi.

"BAŞKA BİRİ EZİLİRKEN SUSAMAM"

Saldırganın eylemden hemen önce ailesine gönderdiği manifestoda, doğrudan Başkan Trump ve yakın çevresini öldürmeyi hedeflediği anlaşıldı. Allen, manifestosunda şu ifadeleri kullandı:

"Kendi ezildiğinde diğer yanağını dönmek Hristiyanlık değildir. Bu, suç ortağı olmaktır. Ben bu yönetimdeki suçlular tarafından istismar edilen çocukların ve ezilenlerin sesi olacağım. Duvarları delip geçmemesi için mermi yerine özel aletler kullanacağım."

ALLEN BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Cole Allen, "federal memura saldırı" ve "şiddet içeren bir suçta ateşli silah kullanma" suçlamalarıyla bugün mahkemeye çıkarılıyor.

GÜVENLİK ZAFİYETİNİ ADIM ADIM NOT ETMİŞ

Ortaya çıkan 1.000 kelimelik manifestosunda Allen, otelde konuk olarak kalmasının sağladığı avantajla binaya silah sokmanın "beklediğinden çok daha kolay" olduğunu açıkça itiraf etti.

"SEYİRCİ KALAMAZDIM"

FBI Direktörü Kash Patel ve yetkililerin açıklamalarına göre Allen, Trump yönetimini doğrudan hedef alarak eyleme geçti. Ailesine gönderdiği yazılı mesajlarda, yönetimin politikaları karşısında artık seyirci kalamayacağını ifade eden saldırganın, özellikle Başkan ve kabine üyelerini hedef aldığı teyit edildi.

FBI, Allen'ın geçmişini, sosyal medya hesaplarını ve bağlantılarını incelemek üzere özel bir birim kurarak soruşturmayı derinleştirdi.

WASHİNGTON’DA GÜVENLİK PROTOKOLLERİ SIFIRLANIYOR

Saldırının ardından Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles, Gizli Servis ve İç Güvenlik Bakanlığı liderleriyle acil bir toplantı düzenleyerek başkanın katıldığı büyük etkinliklerin protokollerini yeniden değerlendirme kararı aldı. FBI Direktörü Patel, "Gelecekte güvenlik önlemleri tamamen farklı olacak," diyerek sistemin köklü bir değişimden geçeceğinin sinyalini verdi.

İNGİLTERE KRALI CHARLES’IN ZİYARETİ İPTAL EDİLMEDİ

İngiltere Kralı Charles’ın bugün Washington’a gerçekleştireceği resmi ziyaretin planlandığı gibi devam edeceği açıklandı. Öte yandan, silahlı saldırı nedeniyle iptal edilen muhabirler yemeğinin ne zaman yapılacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası