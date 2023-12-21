Katar-Mısır hattında yoğun görüşmeler: Bir hafta insani ara için yoğun çaba

21 Aralık 2023 03:58 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 03:58

İsrail, Gazze’yi gece gündüz bombalamaya devam ederken bir yandan da Hamas’ın elindeki rehineleri kurtarmaya çalışıyor. İsrail basınında yer alan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan habere göre, Tel Aviv yönetimi, Hamas ile yeni bir esir takası mutabakatına varılması için teklifini Katar’a iletti. Gazze’deki 40 İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında en az bir hafta “insani ara” teklif eden Tel Aviv yönetimi, yeni bir mutabakata varılması hâlinde İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin bir kısmının da serbest bırakılabileceğini duyurdu.

Söz konusu teklifi İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani ve ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns ile Polonya’nın başkenti Varşova’da yaptığı görüşmede dile getirdi. Hamas lideri İsmail Heniyye de ateşkes konusunu İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir-Abdollahian ile Doha’da görüştükten sonra Mısır’a gitti. Heniyye ‘insani ara’ teklifini Mısırlı yetkililerle de görüşecek. Heniyye’nin ardından İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale de Mısır’a gideceğini duyurdu. Genel Sekreter, esir takasının Hamas başta olmak üzere tüm Filistinli grupların üzerinde uzlaştığı “tamamına karşılık tamamı” prensibine uygun olacağını belirtti.

Bu arada Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris, esir takasında “İsrail hapishanelerinde aralarında direniş liderliğinden isimlerin de olduğu Filistinli yaşlı esirlerin serbest bırakılmasını görüşüldüğünü” söyledi.

KATLİAMI DURDURMAYACAK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze’deki saldırılarına ilişkin yaptığı basın açıklamasında savaşı sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi. İsrail Başbakanı, “Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar, zafere kadar devam edecek. Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok. Hamas’ın ortadan kaldırılması, rehinelerimizin serbest bırakılması ve Gazze tehdidinin ortadan kaldırılması yönünde belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız” diye konuştu.