Katliamda 103'üncü gün: İsrail bombaları yine sivilleri vurdu

17 Ocak 2024 11:12 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 11:20

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda 103'üncü güne girildi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki sivillere ait evleri hava saldırıları ve topçu ateşleriyle hedef aldı. Yerel kaynaklara göre saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti.

YİNE MÜLTECİ KAMPINI VURDU

İsrail ordusu ayrıca Refah kentini de vurdu. Şabura Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda iki ev hedef alındı, 4'ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi, 10'dan fazla kişi de ağır yaralandı.

İSRAİL'İN KAYIPLARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de yürütülen kara operasyonunda 2 askerin daha öldüğü duyuruldu. Gazze'ye 27 Ekim'de başlatılan kara operasyonunda ölen asker sayısının 192'ye yükseldiği belirtilirken, bin 135 askerin de yaralandığı kaydedildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Mossad ve Hamas ile gerçekleştirilen görüşmeler dahilinde İsrailli esirlere ilaç sağlanması durumunda Gazze’ye ek insani yardım sağlanması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. İsrailli esirlere ilaç yardımı 7 Ekim'den bu yana ilk kez yapılmış olacak.

MOSSAD VE HAMAS'TAN ANLAŞMA

Ayrıca Katar Dışişleri Bakanlığı, Mossad ve Hamas ile gerçekleştirilen görüşmeler dahilinde İsrailli esirlere ilaç sağlanması durumunda Gazze’ye ek insani yardım sağlanması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. İsrailli esirlere ilaç yardımı 7 Ekim'den bu yana ilk kez yapılmış olacak.

GAZZE'DE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 285 Filistinli öldürüldü, 61 bin 154 kişi Filistinli yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 190'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 524 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 355 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.