Kazakistan’da ilginç kaza! Uçak köpeğe çarptı
Kazakistan’da inişe geçen yolcu uçağı piste giren köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle uçakta hasar oluşurken, olay havalimanı güvenliğini tartışmaya açtı.
- Çarpışma sonucu uçağın bazı parçaları hasar görmüştür.
- Değiştirilmesi gereken tüm parçalar Almatı’dan getirilecektir.
- Söz konusu olayla ilgili inceleme başlatılmıştır.
- Köpeğin piste nasıl girdiğini belirlemek ve havalimanındaki güvenlik prosedürlerini değerlendirmek için kapsamlı soruşturma başlatıldı.
Kazakistan’da FlyArystan havayolu şirketine ait Almatı-Çimkent seferini yapan uçak, iniş sırasında bir köpeğe çarptı.
ABD’de panik anları: Arızalanan uçak otoyola acil iniş yaptı
PİSTE GİREN KÖPEK TARTIŞMA BAŞLATTI
Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, dün Almatı-Çimkent seferini yapan yolcu uçağının Çimkent Uluslararası Havalimanı’na iniş sırasında piste giren bir köpeğe çarptığı aktarıldı.
Uçağın hasar aldığı aktarılan açıklamada, "Çarpışma sonucu uçağın bazı parçaları hasar görmüştür. Değiştirilmesi gereken tüm parçalar Almatı’dan getirilecektir. Uçuş güvenliği havayolu şirketi için en öncelikli konudur. Söz konusu olayla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi.
Kolombiya'da askeri uçak düştü! Onlarca kişiyi taşıyordu
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Köpeğin piste nasıl girdiğini belirlemek ve havalimanındaki güvenlik prosedürlerini değerlendirmek için kapsamlı soruşturma başlatıldı.