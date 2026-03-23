Kolombiya'da askeri uçak düştü! Onlarca kişiyi taşıyordu
Kolombiya Hava Kuvvetlerine ait Herkül tipi uçak, Puerto Leguizamo'da kalkış sırasında düştü. Yaklaşık 100 kişiyi taşıdığı bildirilen askeri uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü; ölü sayısı henüz doğrulanmadı.
Hava Kuvvetlerine ait uçak, Putumayo’daki Puerto Leguizamo yakınlarında kalkıştan kısa süre sonra kaza kırıma uğradı.
İlk belirlemelere göre 20 asker kurtarıldı.
Yetkililer, can kaybı sayısı ve kazanın nedeninin henüz netleşmediğini açıkladı.
Son dakika haberin detayları geliyor...
