ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakerelerin sürdüğü ve sürecin iyi ilerlediği yönündeki açıklamalarına Tahran'dan yalanlama geldi. İran, Washington ile herhangi bir müzakerenin olmadığını, Trump'ın "Savaş Bakanlığı'na, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş günlüğüne erteleme talimatı verdim" açıklamasının enerji piyasalarını dengelemek adına 'psikolojik savaş' hamlesi olduğunu vurguladı. Tahran-Washington hattında ortaya atılan iddialar sonrası akıllara 'kim doğru söylüyor' sorusunu getirdi.

ABD Başkanı Trump, “ABD ile İran arasında son iki gün boyunca Orta Doğu’daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin çözümüne yönelik çok iyi ve verimli görüşmeler yaptık” dedi.

ABD lideri ayrıca İran alt yapısına saldırıları beş gün ertelediklerini açıkladı.

Trump, ABD ile İran arasında son iki gündür Orta Doğu'daki düşmanlıkların tamamen sona erdirilmesine yönelik oldukça yapıcı ve verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini vurguladı.

Görüşmelerin derinlemesine ve detaylı bir içerikle hafta boyunca devam edeceğini belirten Trump, bu süreçteki olumlu seyir nedeniyle askeri operasyonlara ara verildiğini belirterek "Savaş Bakanlığı'na, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş günlüğüne erteleme talimatı verdim" ifadelerini kullandı.

TAHRAN'DAN JET YALANLAMA

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir Dışişleri Bakanlığı yetkili, Trump'ın İran ile "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptıklarına dair iddiasını yalanladı.

İranlı yetkili, "Savaşın başından bugüne kadar bazı arabuluculardan Tahran'a mesajlar gönderildi ve bunlara 'gerekli caydırıcılığı sağlayana kadar savunmaya devam edeceğiz" diyerek cevap verdik. Hiçbir müzakere olmadı ve şu anda da yok. Bu tür psikolojik savaşla ne Hürmüz Boğazı savaş öncesi durumuna dönecek ne de enerji piyasalarında barış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın "İran'ın elektrik altyapısına saldırıyı 5 gün ertelediğini" duyurmasına ilişkin de yetkili, "İran'ın askeri tehditleri inandırıcı hale geldikçe Trump kritik altyapıya yönelik saldırılardan geri adım attı. ABD ve Batı'daki finansal piyasalar üzerindeki baskı ve tahvil tehdidi arttı ve bu da bu geri adımın önemli bir faktörü oldu." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'TAN YENİ MESAJ: ANLAŞMAYA İHTİYAÇLARI VAR

İran'ın görüşme iddialarını reddetmesinin ardından bir açıklama daha yapan Trump, İran'ın anlaşmaa ihtiyaç duyduğunu, beş gün veya daha kısa sürede anlaşma olabileceğini söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Piyasalarda Trump etkisi! Altın ve gümüşte rüzgar döndü

TRUMP'TAN İSRAİL'E SALDIRMA TALİMATI!

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından sonra, Washington yönetiminin İsrail'e İran'daki elektrik santrallerini hedef almamasını istediğini ileri sürdü.

Katar'ın "ABD'ye uyguladığı baskının" Trump'ı etkilediğini savunan yetkili, İran'ın enerji altyapısına saldırı tehdidinin durumu karmaşıklaştırdığını anlayan ABD Başkanı'nın geri adım attığını öne sürdü.

TÜRKİYE DEVREDE

Tüm bu gelişmelerin ardından Axios muhabiri Barak Ravid, X hesabı üzerinden dikkat çekici bir açıklama paylaştı.

İddiaya göre Türkiye, Mısır ve Pakistan son iki gündür gerilimi azaltmak amacıyla ABD ve İran arasında mesaj alışverişinde bulunuyor. Üç ülkenin üst düzey yetkililerinin Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ayrı ayrı görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

'GÖRÜŞME İSLAMABAD'DA OLABİLİR' İDDİASI

Axios’un haberine göre, Türkiye, Mısır ve Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen sürecin en kritik ayağı bu hafta sonunda Pakistan’da gerçekleşecek.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, önderliğindeki delegasyon masada olacak.

İRAN'DAN 'KONUMUMUZ DEĞİŞMEDİ' MESAJI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "ABD ile hiçbir görüşme gerçekleştirmedik. İran İslam Cumhuriyeti'nin Hürmüz Boğazı ve savaşı sonlandırmanın şartları konusundaki tutumu değişmemiştir" dedi.

GÜNDEMDEKİ İSİM DE YALANLADI

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf,, ABD ile herhangi bir görüşme yapılmadığını söyledi ve bu tür iddiaları piyasaları manipüle etmeye yönelik sahte haber olarak nitelendirdi.

