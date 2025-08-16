Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Kemal reis tokadı! Yunan gemisi Limnos’un hazımsızlığı bitmedi: 'Talihsiz kaza”' masalı yeniden çöktü

Kemal reis tokadı! Yunan gemisi Limnos’un hazımsızlığı bitmedi: 'Talihsiz kaza”' masalı yeniden çöktü

Kemal reis tokadı! Yunan gemisi Limnos’un hazımsızlığı bitmedi: &#039;Talihsiz kaza”&#039; masalı yeniden çöktü
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Doğu Akdeniz’de 2020’de yaşanan Oruç Reis krizi, Yunanistan’ın hâlâ kabuslarına giriyor. Türk fırkateyni Kemal Reis’in tokadıyla yara alan Limnos, Atina basınının manşetlerine yeniden taşındı.

Doğu Akdeniz’de 2020’de Oruç Reis görevindeyken Türk fırkateyni Kemal Reis ile Yunan Limnos gemisi arasındaki temas, Yunan medyasında yeniden manşetlere taşındı. 

Atina basını olayı “talihsiz bir deniz kazası” diye sunarken, sayfalar dolusu övgülerle Yunan kaptanı “kahraman” ilan etti.

Kemal reis tokadı! Yunan gemisi Limnos’un hazımsızlığı bitmedi: 'Talihsiz kaza”' masalı yeniden çöktü - 1. Resim

HASARI GÖRMEZDEN GELDİLER

Yunan kaynaklar, Kemal Reis’in ciddi yara aldığı gerçeğini gizlemek için, Limnos’un sadece “demir stiletto”sunun büküldüğünü iddia etti. 

Oysa Ankara o günlerde, “Oruç Reis’e saldırmaya kalkanlar bedelini ağır ödedi” diyerek gerçeği açıkça ortaya koymuştu.

HAZIMSIZLIK SÜRÜYOR

OnAlert, Kathimerini ve Ta Nea gibi gazeteler, Limnos’un olayın ardından Fransız gemileriyle tatbikata katılmasını “gücün kanıtı” olarak sunmaya çalıştı. Ancak Atina’nın bu söylemi, aslında yaşanan prestij kaybını gizlemek yerine daha görünür hale getirdi.

O dönemde sahaya damgasını vuran taraf Türkiye olurken, Yunanistan hâlâ kamuoyuna “ulusal gurur” söylemine tutunmaya çalışıyor.

TÜRKİYE NET KONUŞMUŞTU

Doğu Akdeniz’de Oruç Reis görevini başarıyla sürdürürken Türk fırkateyni Kemal Reis’in Yunan gemisini saf dışı bırakması, o dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleriyle kayda geçmişti:

"Eğer Oruç Reis'e saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün de ilk cevabı aldılar."

Kaynak: Dış Haberler

