Kenya'nın Kericho eyaletinde yürütülen kazı çalışmalarında, bir ihbar üzerine ulaşılan 32 cansız bedenin yer aldığı trajik bir toplu mezar gün yüzüne çıkarıldı. Çuvallara konulmuş halde bulunan kurbanların 25'inin çocuk ve yenidoğan olması dikkat çekerken, polis soruşturmayı derinleştirdi. İlk bulgular, cesetlerin hastane veya morglardan bölgeye getirilmiş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

32 CESET BULUNDU

Ulusal basındaki haberlere göre, Kericho’da polis yetkililerinin hafta sonu gizli bir gömü yeri ihbarı almasının ardından soruşturma başlatıldı. Başlangıçta 14 cesedin yer aldığı değerlendirilen bölgede, 32 ceset bulundu. 7 yetişkin ve 25 çocuğun cesetlerinin çuvallara konulduğu tespit edildi.

İLK BULGULARA GÖRE CESETLER MORGLARDAN GELMİŞ

Yetkililer, çocuk cesetlerinin arasında yenidoğanların da yer aldığını aktardı. İlk bulgular, bazı cesetlerin hastanelerden veya morglardan gelmiş olabileceğini gösterdi.

