Kenya'da baraj patladı... Onlarca ölü ve yaralı var!

Haftalardır devam eden şiddetli yağışlar ve yıkıcı sel baskınlarıyla boğuşan Kenya'nın güneyinde, barajın patlaması sonucu evler ve araçlar sular altında kaldı, en az 35 kişi öldü, onlarca kişi kayboldu.

Kenya'nın Nakuru bölgesinde meydana gelen sel felaketinde kurtarma ekipleri çamur ve enkazı kaldırarak hayatta kalanları bulmaya çalışıyor. Yetkililer, ölü sayısının önemli ölçüde artabileceği uyarısında bulundu.

Hükümet sözcüsü Isaac Maigua Mwaura yaptığı açıklamada olayın, selin Kenya'nın geniş kesimlerini sular altında bırakarak Mart ayından bu yana en az 103 kişinin ölümüne ve binlerce sakinin evlerini terk etmesine neden olduğunu söyledi.

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Mai Mahiu'da Kihika, sel sularının insanları ve evleri sürüklediği için ciddi bir durumun ortaya çıktığını söyledi.

"HAYATTA KALANLAR OLABİLİR"

Kihika, "Durumu kontrol altına almaya çalışıyoruz ama bu biraz yorucu. Özellikle de sel sularına kapılanlara ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz çünkü bazılarının hâlâ hayatta olduğunu umuyoruz" dedi.

Kihika, başkent Nairobi'nin 32 kilometre kuzeyindeki Mai Mahiu'ya erişimin, yolun bir kısmının son şiddetli yağışlar nedeniyle kesilmesi nedeniyle zor olduğunu söyledi. Ekiplerin hayatta kalanlara ulaşmaya ve cesetleri çıkarmaya çalışırken enkazları temizlediğini de sözlerine ekledi.

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Kenya'nın neredeyse yarısını etkileyen sel felaketinden 131.450 kişi etkilendi. Milli Eğitim Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, tüm ilk ve orta dereceli okulların yeni eğitim-öğretim döneminin başlangıcını 6 Mayıs'a kadar bir hafta süreyle erteleyeceğini duyurdu.