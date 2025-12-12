Kenyalı iklim aktivisti Truphena Muthoni, Nyeri bölgesinde 72 saat boyunca aralıksız bir ağaca sarılarak yeni bir dünya rekoru kırdı.

Kenyalı iklim aktivisti Truphena Muthoni, yerli ağaçların korunmasını ve ruh sağlığı farkındalığını teşvik etmek için Nyeri County’de bir ağaca 72 saat boyunca aralıksız sarıldı.

BÖLGE SAKİNLERİ AKIN ETTİ

Yerel yetkililer ve topluluk grupları üç gün boyunca etkinliği izledi; Muthoni yağmur yağarken bile ağacın gövdesine sarılı halde kalırken, bölge sakinleri bu girişimi izlemek için akın etti.

Çabası kısa sürede ulusal çapta ilgi gördü ve doğa koruma örgütleri, Kenya’nın tehdit altındaki yerli türlerine dikkat çekmek için dayanıklılık gerektiren böyle bir eylemin sembolik önemine dikkat çekti.

"DOĞANIN BİZE NASIL DESTEK OLABİLECEĞİNİ GÖSTERMEK İÇİN YAPTIM"

Rekoru tamamladıktan hemen sonra gazetecilere konuşan Muthoni, genç Kenyalıların çevre koruma ve ruh sağlığını bağlantılı konular olarak görmesini istediğini söyledi. “Bunu, hayat ağırlaştığında doğanın bize nasıl destek olabileceğini göstermek için yaptım. Ağaçlarımızı korumak, kendi iyiliğimizi korumanın bir parçasıdır” dedi.

Nyeri County çevre yetkilileri, Muthoni’nin eyleminin, toprak bozulması, değişen yağış rejimleri ve doğal ormanlara yönelik baskıyla mücadele eden Kenya’nın orta kesimindeki yerli ağaç restorasyon çalışmalarına dikkat çektiğini belirtti.

