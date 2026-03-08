Doğu Afrika ülkesi Kenya’da şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sellerde ölü sayısı 42’ye yükseldi. Başkent Nairobi en fazla can kaybının görüldüğü bölge olurken, hükümet acil müdahale ekipleri ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Kenya’da 6 Mart’tan bu yana etkili olan yoğun yağışlar ani sel baskınlarına neden oldu. Polis yetkilileri, hayatını kaybeden sayısının 42 olduğunu, ölümlerin 26’sının başkent Nairobi’de kaydedildiğini açıkladı.

Sel suları özellikle alçak kesimlerde ve düzensiz yerleşim alanlarında evleri sular altında bıraktı, bazı araçları sürükledi ve mahallelerde ciddi hasara yol açtı.

BAZI VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Acil durum ekipleri başkent ve çevresinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, bazı vatandaşlar güvenli bölgelere tahliye edildi. Polis yetkilileri, sağanak yağışların yolları sular altında bıraktığını ve günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti.

Kamu Hizmetleri ve Özel Programlar Bakanı Geoffrey Ruku, yaralananların hastane masrafları ve hayatını kaybedenlerin defin giderlerinin hükümet tarafından karşılanacağını açıkladı. Yetkililer, selin etkilerini azaltmak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı.

