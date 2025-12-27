Rum basını, Doğu Akdeniz’de tırmanan enerji gerilimi ve Kıbrıs sorunundaki tıkanıklık nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’ın KKTC’yi de kapsayan yeni bir senaryoyu gündemine alabileceğini yazdı.

Rum basını, enerji krizi ve Doğu Akdeniz gerilimi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’ın Kıbrıs’a doğrudan müdahale ihtimalini gündeme taşıdı.

RUM CEPHESİNDEN İTİRAF GİBİ SÖZLER

Rum enerji uzmanı Charles Ellinas, Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanamaması halinde ABD Başkanı Donald Trump’ın enerji dengeleri nedeniyle Kıbrıs’a müdahil olabileceğini söyledi. Ellinas’a göre Trump, süreci siyasi değil tamamen enerji ve çıkar merkezli görüyor.

"KIBRIS SORUNU BİR BÖCEK"

Ellinas, Trump’ın bakış açısının Kıbrıs’ta gerçek bir çözüm arayışına dayanmadığını dile getirdi. Bu yaklaşımın, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi’nin sözleriyle daha net hale geldiğini aktardı.

"Kıbrıs sorunu bölgenin vücudundaki bir böcek olarak görülüyor. Yunanistan ve Türkiye kendi meselelerini çözebilir ama Kıbrıs bir böcek gibi. Onu ortadan kaldırmamız gerekiyor" ifadeleri Rum kamuoyunu rahatsız etti.

Ellinas, bu söylemle Rum tarafının doğrudan hedef alındığını açıkça dile getirdi.

ABD’nin, Türkiye’nin de dahil olduğu enerji denklemini hızla sonuçlandırmak istediği, Kıbrıs sorununun bu denklemde engel olarak görüldüğü ileri sürüldü.

Rum basınını gündeme getiren Belçika merkezli Eualive de "Bu tabloda Türkiye’nin bölgedeki ağırlığı ve KKTC gerçeğinin görmezden gelinemez" dedi.

Öte yandan Rum gazetesi Politis’te yer alan yazıda, 2026’nın ikinci yarısının Kıbrıs meselesi açısından kritik bir eşik olabileceği kaydedildi. Ancak mevcut Rum liderliğinin Türkiye ve KKTC gerçeğini dikkate almayan tutumunun süreci tıkadığına değinildi.

Trump’ın muhtemel müdahalesinin, Rum tarafının beklentilerinin aksine, Türkiye lehine sonuçlar doğurabileceği endişesi açık biçimde satırlara yansıdı.

TÜRKİYE’SİZ DENKLEM ÇÖKTÜ

Rum basınında yer alan analizlerde, Doğu Akdeniz’de enerji, güvenlik ve ulaştırma projelerinin Türkiye dışlanarak ilerleyemediği gerçeği kabul edildi. Türkiye’nin onayı olmadan boru hatları, kablolar ve enerji projelerinin hayata geçirilemediği anımsatıldı.

KKTC’nin jeopolitik konumu ve Türkiye’nin bölgesel gücü, Rum tarafının tüm planlarını kilitleyen ana unsur olarak gösterildi.

ABD-İSRAİL-YUNANİSTAN HATTI YETMEDİ

Rum yazarlara göre, ABD, İsrail ve Yunanistan arasında kurulan güvenlik ve enerji hatları Türkiye’nin bölgedeki ağırlığını dengelemeye yetmedi. İsrail’in dahi Türkiye ile rekabet ve teması aynı anda yürüttüğü ifade edildi.

Bu tabloda Rum yönetiminin yalnızlaştığı ve beklentilerinin karşılıksız kaldığı satır aralarında açıkça yer aldı.

“TRUMP GELİRSE HERKES MUTSUZ OLABİLİR”

Rum basını, Donald Trump’ın Kıbrıs’a doğrudan müdahalesinin Rum tarafı için ciddi bir risk oluşturduğunu yazdı. Böyle bir senaryoda Kıbrıs’ın, Türkiye ile daha geniş pazarlıkların parçası haline gelebileceği endişesi öne çıktı.

Kimse Trump’ın bu apseyi temizlemesini istemiyor" ifadeleri, Rum basınında hâkim olan kaygıyı yansıtan satırlar arasında yer aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası