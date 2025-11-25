‘Temel Reis’ olarak bilinen 29 yaşındaki Kirill Tereshin, kollarına enjekte ettiği kimyasal maddelerin yol açtığı ağır enfeksiyon nedeniyle iki kolunu da kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Rusya’da yaşayan 29 yaşındaki Kirill Tereshin, petrol jeli benzeri enjeksiyonlar kullanarak kollarını yapay şekilde büyütmüştü.

İKİ KOLUNU BİRDEN KAYBEDEBİLİR

‘Rus Temel Reis’ olarak anılan adamın, yaptırdığı kimyasal işlemler sonucu ciddi şekilde doku çürümesi yaşadığı ve bu sebeple iki kolunu birden kaybedebileceği bildirildi. Yerel basına yansıyan haberlere göre, Tereshin’in yıllar boyunca enjekte ettirdiği kimyasal maddeler kollarını çürütürken, yakın zamanda bir kolunun patladığı görüldü.

Kirill Tereshin

BİRÇOK OPERASYON GEREKİYOR

Doktorlar ‘Temel Reis’in kollarının kurtarılabilmesi için birçok deri nakli operasyonu gerektiğini belirtti. Öte yandan bu ameliyatların vücuttaki enfeksiyon temizlenene kadar yapılamadığı kaydedildi.

2017’de kollarına kimyasal enjekte etmeye başlayan Tereshin, vücudundaki modifiye nedeniyle sosyal medyada kısa sürede dikkat çekmişti. 2019’da da zarar gören dokuların bir kısmı çıkarılmıştı.

Yapılan son enfeksiyonun ardından enfeksiyonun çok fazla ilerlediği ve artık iyileşmediği belirtiliyor. Doktorlar, kimyasalın çıkarılmaması halinde ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

ZEYNEP ERDİVANLİ

