KKTC sahillerinde panik büyüyor! 2 günde 2 cansız beden daha bulundu

Antalya sahillerine vuran cansız bedenlerin ardından KKTC'de de panik yaşanıyor. Daha önce 3 ceset bulunan sahillere son 2 günde 2 cansız beden daha vurdu, sayı 5'e yükseldi.

Türkiye'de Antalya ve Muğla sahillerine geçtiğimiz hafta vuran cesetler büyük paniğe neden oldu. Cansız bedenlerin neden ve nasıl kıyıya vurduğu merak konusu olurken, bir gelişme de KKTC'de yaşandı.

İKİ CANSIZ BEDEN DAHA BULUNDU

Daha önce de cansız bedenler bulunan KKTC sahillerine son 2 günde 2 kişinin daha cesedi vurdu. KKTC Polis Basın Subaylığı, Girne’ye bağlı Çatalköy bölgesinde dün yerel saatle 08.15 sıralarında sahile vurmuş bir erkek cesedi bulunduğunu duyurdu.

Polis, bu sabah aynı bölgede sahile vurmuş ve vücut bütünlüğü kısmi bozulmuş bir erkek cesedi daha bulunduğunu kaydetti. Polis, her iki cansız bedenin henüz kimlik tespitlerinin yapılmadığını açıkladı.

Cansız bedenlerin Avrupa Birliği (AB) ya da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) gitmek üzere Akdeniz’e açılan düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülüyor.

DAHA ÖNCE DE 3 CESET BULUNMUŞTU

KKTC sahillerine 8, 14 ve 22 Ocak tarihlerinde de 3 kişinin cansız bedeni vurmuştu. İlk ceset, 8 Ocak’ta Bafra Oteller Bölgesinde kayalıklar üzerinde bulunurken, çürümeye başlamış olan cansız bedenin bir kadına ait olduğu kaydedilmişti.

İkinci ceset ise 14 Ocak’ta Dipkarpaz’da bulunmuştu. Piknik Burnu Mevkiinde kayalıklar üzerinde bulunan cesedin bir erkeğe ait olduğu ifade edilmişti.

Üçüncü ceset de 22 Ocak’ta Dipkarpaz’ın Şelonez bölgesi olarak bilinen Güney Sahil şeridinde bulunmuştu. Polis, cesedin bir kadına ait olduğunu belirtmişti.