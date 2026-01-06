Kolombiya’da 2012 ile 2023 arasında 11 kez cinayet işlemekle suçlanan Juan Carlos Villa Cardona, cezaevinden verdiği bir röportajda yaptıklarına dair herhangi bir pişmanlık duymadığını söyledi. Kurbanlarının büyük bölümünü yaşlılar arasından seçen zanlı, kan görmenin kedisini sakinleştirdiğini öne sürdü.

Kolombiya’da yaşayan Juan Carlos Villa Cardona, 2012-2023 yılları arasında 10’u yaşlı biri çocuk olmak üzere 11 kişiyi öldürdü. Engelli taklidi yaparak kırsal bölgelerdeki evlere giden zanlı, hasta annesi için yardım istiyor, içeri girdikten sonra ise cinayet işleyip kaçıyordu.

AİLESİNİN İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Olay, Cardona’nın ailesinin ihbarıyla ortaya çıkarken, zanlı kısa süre içinde yakalanarak tutuklandı. Bu duruma sinirlenen katilin ailesine de tehditler savurduğu ortaya çıktı. Polis kayıtlarında, bazı olaylarda birden fazla kişinin aynı evde hayatını kaybettiği ve cinayetlerin bıçakla işlendiği bilgisi yer aldı.

Kolombiyada 11 kişiyi öldüren seri katilden tüyler ürperten açıklama: Kan görmek beni sakinleştiriyor

KAN GÖRMEK ONU SAKİNLEŞTİRİYORMUŞ

Adam cezaevinde verdiği röportajda ‘kurbanların bunu hak ettiğini’ ve kan görmenin kedisini sakinleştirdiğini öne sürdü. Uzmanlar bu ifadelerin gerçeklikle bağdaşmadığını vurguladı.

Daily Record’un haberine göre, psikolog Jessica Riaño, zanlının geçmişine dikkat çekerek, çocuk yaşta ailesi tarafından terk edilmesinin derin travmalara yol açmış olabileceğini belirtti. Cardona’nın özellikle yaşlılara yönelik nefretini açıkça dile getirdiği kaydedildi. 45 yılı aşkın cezaya çarptırılan Cardona, Kolombiya’daki en sarsıcı cinayet vakalarından birinin faili olarak kayıtlara geçti.

