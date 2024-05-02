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Komşu nisanda kavruldu! Son 14 yılın rekoru

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Komşu nisanda kavruldu! Son 14 yılın rekoru

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Geçen sene yüksek sıcaklıkların neden olduğu orman yangınları ile mücadele eden Yunanistan'da yine rekor sıcaklıklar görüldü. Bazı bölgelerde son 14 yılın en sıcak nisan ayı yaşandı.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin 2010'dan itibaren yapılan gözlemleri değerlendirdiği raporu yayımlandı.

Rapora göre, Tesalya, Mora Yarımadası ve Ege adalarında bu yıl nisan ayı ortalama sıcaklıkları son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Tesalya ve Kuzey Yunanistan'da nisan sıcaklığı mevsim normallerinin 3 derece üzerine çıkarken, bu rakam Ege adaları için ortalama 2,4 derece oldu. Tinos, İskeçe ve Tirhala (Trikala) kentlerinde de sıcaklıklar 25 gün boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Haziran 2023'te rekor sıcaklıkların görüldüğü ve nem oranının düşük olduğu Yunanistan'da çok sayıda orman yangını çıkmıştı. Ülkede 15-31 Temmuz tarihlerinde çıkan 7 büyük orman yangınında 470 bin dönüm ormanlık alan kül olmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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