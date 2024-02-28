Komşu Türkiye'yi örnek aldı! 'Dezenformasyon' hamlesi gündemde

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının önemli adımlarından birisi olan 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi' Yunanistan'a ilham oldu. Dışişleri Bakanlığının benzer bir birim oluşturmak için harekete geçtiği bildirildi.

Yunanistan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 'Türkiye İletişim Modeli'nin başarısından ilham aldı. Dezenformasyonun sadece iç politikada değil, dış politika için de sorun teşkil ettiği vurgulanırken, Türkiye'deki 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ne benzer bir birim oluşturacağı bildirildi.

Kathimerini gazetesinin haberinde, konvansiyonel silahlar yerine dezenformasyonla da bir ülkenin hedef alınabileceği vurgulandı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından Dijital Yönetişim Bakanlığı işbirliğinde kurulması planlanan platformda yapay zekadan da faydalanılması öngörülüyor.

Yunan medyasında daha önce yayımlanan bir haberlerde, Türkiye'deki 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ne benzer bir platforma olan ihtiyaç dile getirilmişti.

YUNANİSTAN'IN YALANI BERTARAF EDİLMİŞTİ

Geçen ay Yunanistan'da yayın yapan ANT1 kanalı, 'Türk sahil güvenliği Kardak'taki Yunan balıkçıları tehdit etti' şeklinde bir haber yayımlamış, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi haberin gerçek olmadığını ortaya çıkarmış, ANT1 gelen tepkiler üzerine haberini düzeltip görüntülerin 3 yıl öncesine ait olduğunu kabul etmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunan medyasındaki bu dezenformasyonun, Dezenformasyonla Mücadele Merkezince bertaraf edildiğine dikkat çekmiş ve "Sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık adına hakikat mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ NE YAPAR?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı bünyesinde 'yalan haberle mücadeleye yönelik' oluşturulan birimdir. Gerek yurt içi gerek yurt dışı kaynaklı algı operasyonlarının, komplo teorilerinin ve manipülasyon girişimlerinin önemli bir parçası olan dezenformasyonun erken aşamada tespitini ve eş zamanlı olarak ele alınmasını hedefler.