6 Ocak Kongre baskınına katıldığı gerekçesiyle hapis cezası alan ancak Başkan Donald Trump'ın affıyla sabıkası silinen Elias Irizarry, Pentagon'un en hassas ve gizli birimlerinden biri olan Düzensiz Savaş ve Terörle Mücadele bölümüne atandı.

6 Ocak 2021’deki Kongre Binası baskınına katıldığı gerekçesiyle hapis cezası alan Elias Irizarry, Trump yönetimi tarafından Pentagon’un en kritik ve gizli birimlerinden birine atandı.

YER YERİNDEN OYNADI

Konuya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre, Kongre baskını sırasında 19 yaşında olan Elias Irizarry, Savunma Bakanlığı’nın Özel Operasyonlar ve Düşük Yoğunluklu Çatışma ofisine bağlı "Düzensiz Savaş ve Terörle Mücadele" bölümünde göreve getirildi.

Büyükelçilik güvenliği, personel tahliyesi ve rehine kurtarma gibi son derece kritik görevleri yürüten yaklaşık 40 kişilik bu özel ekip, Pentagon'un en hassas birimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ofisteki tüm pozisyonlar için en üst düzey güvenlik izni şartı aranırken, Amerikan demokrasisine saldırı suçundan hüküm giymiş birinin bu pozisyona getirilmesi bakanlık personeli arasında büyük krize yol açtı.

Kongre baskınına katılan isim Pentagon’un en gizli birimine atandı! Trump’ın ataması Amerika’yı birbirine kattı

"UTANÇ DUYUYORUM" DEMİŞTİ, TRUMP AFFETTİ

Mahkeme kayıtlarına göre, isyanın yaşandığı dönemde askeri okul öğrencisi olan Irizarry, metal bir sopayla kırık bir pencereden Kongre binasına giren kalabalığın arasında yer alıyordu. Yargılandığı davada suçunu kabul eden ve 14 gün hapis cezasına çarptırılan Irizarry, 2023'teki duruşmasında "Utanç duyuyorum. 6 Ocak gerçekten korkunç bir olayı temsil ediyordu. İç Savaş’tan bu yana demokrasimize yönelik en büyük saldırıydı" ifadelerini kullanmıştı.

Kongre baskınına katılan isim Pentagon’un en gizli birimine atandı! Trump’ın ataması Amerika’yı birbirine kattı

Buna karşın Irizarry, 2025 yılında Başkan Donald Trump tarafından çıkarılan geniş kapsamlı af kararıyla tamamen bağışlanan isyancılar arasında yer aldı. Adalet Bakanlığı'nın ise son dönemde protestocuların sabıka kayıtlarını ve mahkumiyet kararlarını tamamen iptal etme sürecinde olduğu ileri sürüldü.

Kongre baskınına katılan isim Pentagon’un en gizli birimine atandı! Trump’ın ataması Amerika’yı birbirine kattı

TELEFONUNDAKİ "VERİ BOŞLUĞU"

Mezuniyetinin ardından Güney Carolina Eyalet Meclisi için Cumhuriyetçi partiden aday olan ancak ön seçimleri kaybeden Irizarry, profesyonel ağlarında kendisini Ocak 2024'ten bu yana meslek olarak vatansever şeklinde tasvir etmekte. Ancak geçmişe dönük FBI soruşturma dosyalarında Irizarry'nin cep telefonu kayıtlarında 1-8 Ocak 2021 tarihleri arasında veri boşluğu var. 6 Ocak gününe ait kanıtların cihazından silindiği tespit edildi.

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