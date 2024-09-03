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Körfez Savaşı'ndan sonra bir ilk! İsviçre Bağdat Büyükelçiliği'ni açtı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Körfez Savaşı&#039;ndan sonra bir ilk! İsviçre Bağdat Büyükelçiliği&#039;ni açtı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsviçre, 33 yılın ardından Irak'taki Büyükelçiliğini yeniden açtı. 1991 yılında çıkan Körfez Savaşı'ndan bu güne kadar elçilik görev yapmıyordu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsviçre, 1991 Körfez Savaşı nedeniyle önceki temsilciliğini kapattıktan 33 yıl sonra bugün Irak'taki büyükelçiliğini yeniden açtı." denildi.

Açıklamada, Federal Konseyin, Bağdat Büyükelçiliğini yeniden açarak Irak ile ikili ilişkileri güçlendirmeyi, ekonomik, güvenlik ve göç konularında işbirliğini derinleştirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Bu adımın aynı zamanda Federal Konsey'in 2021-24 Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Stratejisi'nin bir hedefi kapsamında atıldığı da bildirilen açıklamada, "Irak'ın güvenlik durumu, şiddetli iç çatışmaların yaşandığı bir dönemin ardından son yıllarda iyileşti. Irak, son birkaç yıldır bölgede barışı ve güvenliği teşvik etmek için tutarlı çabalar gösterdi. Bugün, Avusturya, Fransa, İtalya ve Almanya dahil olmak üzere 50'den fazla ülkenin Bağdat'ta büyükelçiliği var." ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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