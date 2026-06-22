ABD'nin Teksas eyaletinde arı kovanları taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu yaklaşık 2 milyon arı çevreye dağıldı. ABD basınına konuşan yetkililer, olayda kaçan arıların ve zarar gören kovanların ekonomik değerinin yüz binlerce doları bulabileceğini belirtti. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

Teksas'ın Mauriceville bölgesinde arı kovanları taşıyan bir tırın kaza yaparak devrilmesi, bölgede panik dolu anlar yaşattı. Kazanın ardından yaklaşık 2 milyon arının çevreye dağıldığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arıcı sevk edilirken, yerel halka da tedbir amacıyla ‘Evde kalın’ çağrısı yapıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kaza sonrası ortaya çıkan dev arı sürülerini kontrol altına almak için çok sayıda ekip seferber oldu. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, arıcıların devrilen tırın çevresinde yoğun çalışma yürüttüğü görüldü. Yerel yetkililer, temizlik ve kurtarma çalışmalarına destek vermeleri için bölgedeki tüm arıcılara çağrıda bulundu.

Kovan yüklü tır devrildi, 2 milyon arı için seferberlik başlatıldı! Yetkililerden kritik uyarı

YÜZ BİNLERCE DOLARLIK KAYIP VAR

New York Post’un haberine göre tek bir bal kutusunda 75 bin ila 125 bin arasında arı bulunabiliyor. Her bir kutunun maliyeti yaklaşık 500 dolar, bal üretiminden elde edilen gelir ise yaklaşık 2 bin dolar seviyesinde.

Kovan yüklü tır devrildi, 2 milyon arı için seferberlik başlatıldı! Yetkililerden kritik uyarı

Bu nedenle kazada kaçan yaklaşık 2 milyon arının ve zarar gören kovanların ekonomik kaybının yüz binlerce dolara ulaşabileceği değerlendiriliyor. Yetkililer ve arıcılar, arı kolonilerini yeniden toplamak ve muhtemel zararları en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazaya ilişkin incelemeler sürüyor.

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