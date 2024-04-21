Kremlin'den Ukrayna'ya yardım paketinin onaylanmasına tepki: Daha fazla ölüme yol açar!

"ABD DAHA DA ZENGİNLEŞECEK"

Peskov, kararla ilgili "ABD'yi daha da zenginleştirecek, Ukrayna'yı daha da mahvedecek ve Kiev rejiminin hatası olan daha fazla Ukraynalının ölümüne yol açacak" ifadelerinde bulundu. Kremlin, iki yıldan fazla bir süre önce Ukrayna'yı işgale başlamasından bu yana odak noktasını tamamen savaşa vermiş durumda.

60 MİLYAR DOLARLIK YARDIM PAKETİ

ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya 60,84 milyar dolar sağlayan bir yasama paketini onayladı. Bu yardımın içerisinde 23 milyar doları bulan ABD menşeli silahların, stokların ve askeri tesislerin yenilenmesi de bulunuyor. İlgili Haberler Rusya'dan Ukrayna'nın enerji ve askeri tesislerine bir haftada 34 grup saldırısı Paket şimdi, önümüzdeki hafta onaylanması beklenen benzer bir tedbiri iki ay önce kabul eden ABD Senatosu'na gidiyor. Daha sonra imzalaması için Başkan Joe Biden'ın önüne gelecek. Peskov ayrıca mevzuatta ABD yönetiminin el konulan Rus varlıklarına el koymasına ve bunları yeniden inşa için fon sağlamak üzere Ukrayna'ya devretmesine izin veren hükümlerin, ABD'nin uluslararası alandaki imajını zedeleyeceğini söyledi. İlgili Haberler NATO’dan Ukrayna’ya hava savunma desteği, "Hayırseverlik değil, güvenliğimize yatırım" MİSİLLEME TEHDİDİ Peskov ayrıca, Rusya'nın yardım paketine karşılık misilleme tedbirleri alacağını söyledi. Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardım paketini onaylanmasını zaten beklediklerini ve bunun "Rus düşmanlığına" dayandığını söyledi. "GALİP GELECEĞİZ" Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı olarak Rusya'nın en etkili isimlerinden olan Medvedev, "Kana bulanmış 61 milyar dolara rağmen elbette biz galip geleceğiz" diye yazdı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi'nin Ukrayna'ya güvenlik yardımını onaylamasının, buradaki çatışmada daha fazla hasara ve ölüme yol açacağını söyledi.