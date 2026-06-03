Anadolu Ajansı
Kuveyt'te füze alarmı! Hava savunma sistemleri devrede
Kuveyt ordusu, füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu. Yetkililer, duyulan patlama seslerinin saldırıların engellenmesi sırasında meydana geldiğini belirtirken, halka güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yaptı.
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Dünya az önce
Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarını engellemeye çalıştığını ve duyulan patlama seslerinin bu operasyondan kaynaklandığını duyurdu.
- Kuveyt ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yaptı.
- Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarını engellemeye çalıştığı belirtildi.
- Duyulabilecek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin 'düşman saldırılarını' önlemesinden kaynaklandığı ifade edildi.
- Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
- Halka emniyet ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.
Kuveyt ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz, füze ve İHA saldırılarını engellemeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.
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Açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı belirtildi.
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Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmayan açıklamada, halka emniyet ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.
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